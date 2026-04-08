Catriel impulsa el deporte con una amplia oferta de Escuelas Municipales 2026

La Municipalidad de Catriel, a través de la Dirección de Deportes, puso en marcha una nueva temporada de las Escuelas Deportivas Municipales 2026, con una variada propuesta de disciplinas destinadas a niñas, niños, jóvenes y adultos de la ciudad.

Con actividades distribuidas en distintos puntos como el SUM Municipal, escuelas y espacios al aire libre, la iniciativa busca promover hábitos saludables, la inclusión y el desarrollo deportivo en toda la comunidad.

Entre las disciplinas disponibles se destacan patín, atletismo, básquet, ciclismo, senderismo, vóley, taekwondo, boxeo, ajedrez, newcom, handball, pádel, tenis de mesa y fútbol infantil, abarcando categorías que van desde los 6 años hasta adultos mayores, con opciones mixtas y específicas según cada actividad.

Las clases se desarrollan en diferentes días y horarios, permitiendo que cada vecino pueda encontrar una propuesta acorde a su disponibilidad. Además, se incluyen alternativas tanto recreativas como formativas, consolidando un espacio de aprendizaje, integración y crecimiento deportivo.

Las inscripciones permanecen abiertas durante todo el año y deben realizarse en la Dirección de Deportes, ubicada en el SUM Municipal Eldo Carro, de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 12:00.

De esta manera, el municipio continúa fortaleciendo las políticas públicas vinculadas al deporte, generando oportunidades para todas las edades y fomentando la participación activa de la comunidad en espacios saludables y de contención.