Catriel: cansado de Bullying, alumno amenazó con «barrerlos a todos»

Un alumno de un colegio secundario se cansó del Bullying de sus compañeros y los amenazó con «barrerlos a todos». Los directivos activaron protocolo y convocaron a los padres del chico y los acusados para resolver el conflicto.

Según trascendió, la situación ocurrió en un grupo extraescolar, los compañeros le hacían bromas pesadas y se reían constantemente de él hasta que el alumno dijo basta y se los hizo saber a través del grupo de WhatsApp que comparten. “Sigan jodiendo y los voy a barrer a todos”, decía el mensaje acompañado con fotos de un arma.

El tema fue llevado al ámbito escolar y las autoridades tomaron la decisión de convocar a todo el grupo y a sus padres a una reunión urgente.

La decisión momentánea sería cambiar al alumno de grupo y dar intervención al ETAP.

(Foto ilustrativa)