Catriel: robaban bebidas y mercadería. Los atrapó la policía

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Ocurrió este miércoles en horas de la noche en calle San Juan 1.270 de Barrio Santa Cruz. Al menos cuatro personas violentaron una reja, rompieron vidrios y se llevaron bebidas y alimentos. La policía llegó en el momento en que huían con el motín y los detuvo. Se trataría de dos mujeres y dos hombres.

La gente está indignada en el barrio ya que los ladrones son muy conocidos y roban todo lo que encuentran a su paso.

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En este caso, la víctima fue una vecina de los delincuentes que viven a una cuadra de la despensa. “Nos da mucha bronca, esta gente tiene un negocito que vive al día. La luchan como todo el mundo que quiere trabajar honestamente y vienen estos rateros y drogadictos a joderle la vida”, dijo un hombre muy molesto.

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