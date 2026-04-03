Puelén: descubren faena ilegal de caballos y secuestran una camioneta

En la zona rural de Puelén, la Policía de La Pampa avanzó en una investigación por una presunta maniobra de faena clandestina de animales, tras interceptar un vehículo que transportaba carne equina en condiciones irregulares.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la División Seguridad Rural de la Unidad Regional IV, luego de recibir un aviso sobre movimientos sospechosos en caminos vecinales. A partir de esa alerta, se montó un operativo que permitió detener la marcha de una camioneta tipo pick-up con varios ocupantes.

Durante la inspección, los efectivos constataron que el rodado trasladaba carne de caballo sin la documentación correspondiente, lo que derivó en el secuestro inmediato del vehículo y el traslado de los involucrados a la dependencia policial.

En cuanto a la situación de los ocupantes, los mayores de edad fueron notificados en libertad, mientras que el menor quedó bajo la órbita de los organismos de protección.

La investigación continuó con rastrillajes en campos de la zona, donde se detectaron evidencias de al menos cinco equinos faenados, además del secuestro de elementos clave para la causa.

La Justicia interviene ahora para determinar las responsabilidades penales y establecer el origen de los animales, en una causa que sigue en pleno desarrollo. (Radio 7)