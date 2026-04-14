Catriel volvió a destacarse en el Patagonia Run: hazañas en la elite y un presente que ilusiona

SMDA-Desde la resistencia extrema en las 100 Millas hasta el dominio en los 10K, los atletas de la comarca fueron protagonistas en una de las carreras más exigentes del continente. (FM Alas / www.infosports.com.ar)

La ciudad de San Martín de los Andes volvió a vibrar con una nueva edición del Patagonia Run, una competencia que reúne a miles de corredores de todo el mundo y se consolida como una de las más exigentes del calendario internacional.

Mardones y Antoniuk, entre la élite de las 100 Millas

En la distancia más dura del evento, las 100 millas (162 km), Catriel tuvo dos actuaciones que reflejan el verdadero espíritu del ultratrail.

Maira Mardones volvió a demostrar su jerarquía, sosteniéndose durante gran parte de la carrera entre las dos y tres mejores de la general femenina. En el tramo final, dentro de los últimos 50 kilómetros, el desgaste comenzó a sentirse y fue cediendo posiciones, aunque nunca dejó de competir. Su enorme esfuerzo le permitió finalizar dentro del top 10, ratificando su nivel en este tipo de desafíos extremos. Por su parte, Diego Antoniuk consiguió una meta personal cargada de significado. Tras abandonos en ediciones anteriores por lesión, esta vez logró completar la distancia madre. Llegaba con una preparación ajustada y debió sobreponerse a problemas físicos desde el kilómetro 20, pero con determinación y fortaleza mental sostuvo el ritmo hasta cruzar la meta, en una actuación que resume entrega y carácter.

Aliotti, en estado de gracia

En los 10 kilómetros (miércoles), Jimena Aliotti volvió a dejar constancia de que atraviesa un presente inmejorable. La atleta se quedó con el primer puesto en la clasificación general femenina, imponiendo condiciones con autoridad y confirmando su crecimiento competitivo en el trail, donde viene cosechando podios de forma imparable en distintas pruebas.

Germán Antoniuk, siempre protagonista en distancias cortas

También en los 10K, Germán volvió a destacarse con un tercer puesto en su categoría y un séptimo lugar en la general, manteniéndose como uno de los nombres fuertes en distancias rápidas.

Un susto en los 110K

La nota preocupante de la jornada tuvo como protagonista a Jesús Agüero, quien regresaba a la competencia tras un parate de dos años y contaba con antecedentes destacados, incluso con podios en ediciones anteriores del Patagonia Run.

En esta oportunidad, mientras competía en los 110 kilómetros, sufrió un inconveniente de salud alrededor del kilómetro 60 que habría derivado en un desmayo, provocándole un golpe en la cabeza y un esguince de tobillo. El episodio obligó a su asistencia y posterior retiro de la competencia. Afortunadamente, se encuentra fuera de peligro y en proceso de recuperación.

Presencia en todas las distancias

La delegación regional también dijo presente en distintas pruebas. En los 42K, Ignacio Betrisey completó el recorrido con solidez, mientras que en los 21K, Yanina Rogel, Elizabeth Moenne y María Fernanda Rosas cumplieron buenas actuaciones.

En los 10K, Cecilia Jiménez y Brian Gutiérrez sumaron experiencia en un circuito de alto nivel competitivo.

Una vez más, los corredores de Catriel dejaron su marca en una competencia que exige al máximo, reafirmando el crecimiento del trail en la región y el nivel de sus atletas en escenarios de primer nivel.