cuatro nuevos pozos impulsan el desarrollo petrolero » Catriel25Noticias.com

Hoy, el Gobierno de Río Negro destacó la puesta en producción de los primeros cuatro pozos no convencionales de Phoenix Global Resources en Confluencia Sur, un avance que confirma el potencial de Vaca Muerta. La compañía ya aporta el treinta por ciento de la producción provincial.

Este desarrollo ratifica que en Río Negro hay capacidad de atraer inversiones, generar producción y consolidar un crecimiento sostenido dentro del mapa energético nacional.

Los cuatro pozos ya superan los 5.000 barriles diarios en período de ensayo y, sumados a Confluencia Norte, la producción total se acerca a los 7.000 barriles por día.

Con esta puesta en marcha, Phoenix completó el compromiso exploratorio asumido con la Provincia: 7 pozos horizontales y el registro y procesamiento de 228 kilómetros cuadrados de sísmica 3D en los bloques Confluencia Norte y Sur, con una inversión que supera los U$S110 millones.

El Gobierno Provincial destacó que, cuando las operadoras invierten y cumplen sus compromisos, la Provincia crece. Este tipo de proyectos significa más producción, más empleo y más oportunidades para las y los rionegrinos.