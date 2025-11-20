Este viernes en Radio «Alas» se sortea el viaje a Río de Janeiro » Catriel25Noticias.com

Por una iniciativa de la Municipalidad de Catriel y la empresa de viajes “mavegilo”, este viernes se realizará el sorteo del viaje a Río de Janeiro (Brasil). Será en los estudios de Radio “Alas” al mediodía.

Si bien estaba programado para este jueves, el corte de energía sin aviso que afectó a la localidad, justamente desde el mediodía, derivó en la postergación del sorteo.

Los interesados en adquirir un número y participar, pueden hacerlo hasta las 11:00 horas en las oficinas de la agencia de turismo en calle La Pampa 420, teléfono de contacto (2995 939186). El valor del número es de $ 10.000.=