El EPRE escuchó reclamos por costo y servicio de EDERSA

Tal como se había anunciado, poco después de las 11:00 hs representantes del EPRE llegaron a Catriel para recibir reclamos de los usuarios de EDERSA debido a los altos costos en el servicio de electricidad que llegaron con la última factura de consumo. Hay casos que superan ampliamente el 500%.

La jornada se dividió en dos partes, en primer lugar se atendió a vecinos en general en el SUM Municipal y a las 12:00 hs en el Centro Cultura comerciantes y Pymes. Todos con los mismos reclamos. El incremento desmedido en el consumo, los cortes permanentes que afectan la vida cotidiana que visibilizan la precariedad de servicio.

El referente del EPRE, (Guillermo Erwin Zeug) dijo que analizarán cada caso en particular. «No es común ver a tantos vecinos reclamando un incremento tan significativo»

En diálogo con radio “Alas”, dijo que los vecinos están alarmados y con razón. Hay montos muy superiores a los normales y por ello se analizarán los casos.

“Fue una jornada intensa pero muy positiva. Se atendió a aproximadamente 270 vecinos. La gran mayoría por el salto tan grande en la facturación del primer bimestre del año respecto del segundo. Hay un impacto importante en el valor de la factura”.

“Yo siempre les recuerdo a los vecinos que lo que hay que mirar es el consumo más allá del valor que, obviamente es lo que repercute en el bolsillo de los usuarios”.

“Nos reunimos con comerciantes para evaluar también el impacto en las facturaciones y cada cual hizo su presentación. En todos los casos iniciaremos expedientes de oficio y evaluar cada una de las situaciones”.

El funcionario agradeció a la Intendente Salzotto por poner a disposición lugares para la cómoda atención de los vecinos y dijo que volverá para seguir de cerca los reclamos.