Alerta en Río Negro: confirmaron casos de influenza aviar en aves de traspatio

SENASA implementó medidas especiales para evitar la propagación del virus. Recomendaron a productores notificar si se observa alta mortandad y signos nerviosos.

Por diagnóstico de laboratorio, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) registró un caso de influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5 en un predio de aves de traspatio en Cinco Saltos, tras analizar muestras de gallinas, patos y gansos.

El caso se detectó luego de recibir la notificación de signos neurológicos y alta mortandad en un predio multiespecie de la localidad rionegrina. La atención de la sospecha y la toma de muestras fueron realizadas por personal de la oficina del SENASA en General Roca.

Implementaron medidas para evitar que se propague la enfermedad

Para evitar la propagación del virus, se estableció un área de prevención alrededor del brote, donde se llevarán a cabo las medidas de biocontención y un rastrillaje epidemiológico, a fin de determinar posibles nexos.

Recomendaron a todos los productores avícolas y tenedores de aves de traspatio reforzar todas las medidas de manejo, higiene y bioseguridad, así como también notificar al organismo sanitario si se identifica alta mortandad, signos nerviosos, digestivos y/o respiratorios en sus aves.