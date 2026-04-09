Gral Alvear: Capacitación docente sobre grooming y ciberbullying

El próximo martes 14 de abril se realizará en General Alvear una importante capacitación sobre grooming y ciberbullying, bajo el lema “Protagonistas Virtuales”. La actividad comenzará a las 18:30 horas en el SUM de la Escuela Carlos María de Alvear y contará con puntaje docente según la Resolución 2025-116-E.

La iniciativa surge ante la creciente preocupación por hechos recientes vinculados a la violencia en entornos digitales y a partir de pedidos realizados por docentes del departamento. En este marco, desde el área de Educación se articuló con la Fundación Telefónica Movistar, que viene desarrollando un trabajo destacado en la prevención de estas problemáticas.

“Vamos a brindar una importante capacitación sobre grooming y ciberbullying, temas que hoy son fundamentales abordar”, expresó José Morán, quien remarcó que estas situaciones “muchas veces comienzan en el ámbito digital y terminan trasladándose a la vida real”.

La jornada contará con la disertación de Juan Esteban Bevacqua, licenciado en Ciencias de la Educación con orientación en Tecnología Educativa, quien brindará herramientas prácticas para detectar situaciones de riesgo, prevenir el acoso en redes sociales y actuar frente a estos casos dentro del ámbito escolar.

Morán destacó que la capacitación no solo está dirigida a docentes, sino también a familias y al público en general: “La idea es formar a los docentes para que luego trabajen estas problemáticas en el aula, pero también asesorar a las familias sobre cómo acompañar a sus hijos en el uso de las tecnologías”.

En ese sentido, advirtió que el ciberbullying y otras formas de acoso digital suelen desarrollarse de manera silenciosa: “Son situaciones que muchas veces vienen creciendo con el tiempo, con hostigamientos, humillaciones o agresiones entre pares, y que pueden derivar en hechos graves como los que hemos visto recientemente”.

La capacitación será totalmente gratuita y forma parte de una serie de acciones que impulsa la Municipalidad de General Alvear para fortalecer la formación docente y abordar problemáticas actuales vinculadas al uso de las tecnologías.

Quienes deseen participar deberán inscribirse previamente a través del siguiente formulario online:

👉 https://forms.gle/DNAJVhrs5Dw8cfCU9

También podrán hacerlo de manera presencial en la Dirección de Educación, ubicada en Chapearouge y Zeballos, de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 horas.

Desde la organización reiteraron la invitación a toda la comunidad educativa, destacando la importancia de abordar estas temáticas de manera preventiva y con herramientas concretas, en un contexto donde el uso de entornos digitales forma parte de la vida cotidiana de niños y jóvenes.