Neuquén será sede del 2° Congreso de Seguridad e Higiene de la Cuenca Neuquina

El 2° Congreso de Seguridad e Higiene de la Cuenca Neuquina – Edición 2026, organizado por la MEOPP ART Mutual, fue declarado de interés por la Legislatura de la Provincia del Neuquén y el Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén, consolidando su posicionamiento como un espacio técnico clave en la región.

El encuentro se realizará los días 21 y 22 de abril en Neuquén, en el marco del Día Nacional de la Higiene y Seguridad en el Trabajo, y convocará a profesionales, empresas, organismos públicos y especialistas vinculados a la prevención de riesgos laborales. “El Congreso nace con la idea de generar un espacio de encuentro para toda la comunidad vinculada a la seguridad e higiene, donde se puedan compartir experiencias, conocimientos y buenas prácticas”, señaló Gonzalo De La Sierra, gerente general de MEOPP ART.

Según los fundamentos del proyecto aprobado, la iniciativa apunta a fortalecer la capacitación, la actualización técnica y la cultura preventiva, en una provincia con fuerte actividad hidrocarburífera, industrial y logística.

En esta segunda edición, el evento ampliará su formato a dos jornadas. “El año pasado tuvimos una jornada con cerca de 150 personas. Este año lo llevamos a dos días, con la expectativa de alcanzar los 500 participantes”, explicó De La Sierra.

La agenda incluirá conferencias, paneles y talleres prácticos sobre riesgos ergonómicos, seguridad de procesos, riesgos psicosociales y prevención de accidentes, además de la incorporación del concepto de Prevención 4.0, vinculado al uso de tecnología aplicada a la seguridad. “Buscamos instalar una mirada moderna de la prevención, incorporando herramientas tecnológicas y nuevas formas de gestión que permitan reducir accidentes y cuidar la salud de los trabajadores”, agregó.

El segundo día estará orientado a instancias prácticas. “La idea es que no sea solo un espacio de escucha, sino también de participación, con talleres donde los asistentes puedan trabajar sobre casos concretos”, detalló.

Desde la organización remarcaron que el Congreso mantiene un esquema de acceso abierto. “Es un evento gratuito, pensado para profesionales, estudiantes y trabajadores. Queremos que la mayor cantidad de gente posible pueda acceder y formarse”, sostuvo De La Sierra.

Con respaldo institucional y una convocatoria en crecimiento, el Congreso busca consolidarse como un espacio de referencia en la Cuenca Neuquina, articulando al sector público, privado y académico en torno a la mejora de los estándares de seguridad laboral.

Inscripción: https://www.meopp-art.org.ar/eventos/#/registro