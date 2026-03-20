Imputaron a una familia por el ataque de una perra a un niño » Catriel25Noticias.com

Tres integrantes de una familia fueron imputados en Catriel por el ataque de una perra de raza peligrosa a un niño de seis años, y la Justicia ordenó que el animal no regrese al barrio mientras avanza la investigación.

Tres integrantes de una familia fueron imputados por lesiones leves tras el ataque de una perra de raza Cane Corso a un niño de seis años en la ciudad de Catriel. El hecho ocurrió el 11 de noviembre de 2025 por la noche.

Según la fiscalía, los acusados —una joven y sus padres— incumplieron su deber de cuidado sobre el animal, considerado de raza peligrosa. La investigación sostiene que no adoptaron las medidas necesarias para resguardar al perro y evitar riesgos hacia terceros.

De acuerdo a la acusación, la perra salió del domicilio, cruzó la calle y atacó al menor, tirándolo de su bicicleta y provocándole mordeduras y arañazos. Las lesiones fueron calificadas como leves tras la atención médica.

Durante la audiencia, la fiscal remarcó que, al tener bajo su responsabilidad al animal, los imputados debían garantizar la seguridad de otras personas, especialmente de niños.

Por su parte, la defensa cuestionó la claridad de los hechos y la calificación legal, y pidió que no se avance con la causa.

Finalmente, la jueza de Garantías dio por formulados los cargos y abrió la etapa de investigación penal preparatoria por un plazo de cuatro meses. Como medida cautelar, dispuso que el animal no podrá regresar al barrio mientras dure el proceso.