Impulsan un proyecto para exigir dos años de residencia a docentes que quieran trabajar en Río Negro » Catriel25Noticias.com

Legislatura de Río Negro comenzó a analizar un proyecto de ley que propone establecer una residencia mínima de dos años en el territorio provincial como requisito para que los docentes puedan ingresar al sistema educativo formal.

La propuesta, impulsada por la legisladora de la Unión Cívica Radical (UCR), Lorena Matzen, apunta a regular el acceso a cargos ante el constante arribo de profesionales de otras latitudes del país.

Matzen explicó que la iniciativa no busca ser discriminatoria ni «cerrar la provincia», sino que responde a una demanda de los propios docentes rionegrinos que advierten una pérdida de identidad en los contenidos áulicos. «Queremos cuidar que lo local, en cuanto a simbología, idiosincrasia, nuestros himnos, geografía e historia, tenga un fin pedagógico estable», señaló la legisladora.

Fundamentos y derecho comparado

Uno de los puntos centrales del debate es la validez de los títulos. Según Matzen, actualmente los docentes que llegan de otras provincias suelen obtener puntajes que los posicionan por encima de quienes se formaron en los institutos pedagógicos locales.

El proyecto busca equilibrar esa balanza, tomando como referencia el «derecho público comparado» de provincias como Neuquén y Santa Cruz, donde existen normativas similares que priorizan el arraigo.

En relación al plazo de dos años, la legisladora indicó que es un criterio generalizado en otras jurisdicciones patagónicas, aunque aclaró que el número es materia de discusión durante el tratamiento en comisiones. «No es un sistema cerrado; si no hay quien cubra un cargo, el requisito de residencia queda fuera», aclaró para matizar el impacto de la medida.

El factor gremial y la calidad educativa

La iniciativa ingresó a la Legislatura rionegrina el pasado viernes y se espera que genere fricciones con la entidad gremial docente (Unter). Al respecto, Matzen reconoció que el proyecto probablemente genere polémica en el ámbito laboral, pero insistió en que el enfoque debe estar puesto en la calidad educativa y no solo en la cuestión salarial o corporativa.

«Nos gustaría que el gremio contribuya a la calidad educativa. Si no están de acuerdo con los dos años de residencia, podríamos debatir, por ejemplo, la implementación de un examen sobre historia y contenidos rionegrinos como condición de ingreso«, propuso la legisladora como alternativa para el debate parlamentario.

El proyecto comenzará ahora su recorrido técnico en la Comisión de Educación de la Legislatura, donde se espera la convocatoria a distintos sectores para evaluar su viabilidad y posibles modificaciones.