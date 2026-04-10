Josefina Padellaro, entre las elegidas, será parte del plantel principal de Las Yaguaretés para el Seven de Hong Kong

El rugby femenino argentino continúa consolidando su crecimiento a nivel internacional y, en ese contexto, Josefina Padellaro vuelve a decir presente en el máximo nivel de la especialidad. La jugadora fue confirmada dentro del plantel principal de Las Yaguaretés (Selección nacional) que disputará la primera etapa del SVNS World Championship, a desarrollarse en Hong Kong del 17 al 19 de abril. (FM Alas / www.infosports.com.ar)

La inclusión de Padellaro en la lista definitiva de 14 jugadoras no solo ratifica su vigencia, sino también su importancia dentro de la estructura del seleccionado nacional. Tras un 2025 marcado por el esfuerzo y la superación, la jugadora del AC Bobigny 93 de Francia logró reponerse de una lesión difícil y volver a ganarse un lugar entre las convocadas.

Su regreso se da luego de haber sido una de las piezas clave en la consagración del equipo en el torneo de Montevideo-Uruguay, donde Argentina obtuvo la medalla de oro semanas atrás. Aquella actuación la posicionó nuevamente como una de las referentes del plantel, pese a la dolencia física que apareció a posterior en uno de sus tobillos que la dejó fuera de la etapa siguiente en San Pablo. Con una recuperación intensa y sostenida, Padellaro vuelve ahora a integrar el grupo que buscará seguir haciendo historia.

El presente de Las Yaguaretés es inmejorable. El seleccionado atraviesa uno de los mejores momentos de su historia, respaldado por resultados contundentes: bicampeonato en Nairobi y Montevideo, 11 victorias en la temporada, 38 tries convertidos y el liderazgo absoluto del circuito SVNS 2 con 54 puntos, superando a potencias como España, Sudáfrica y Brasil.

En Hong Kong, el desafío será de alto nivel. Argentina integrará el Grupo C junto a Francia, España y Estados Unidos, en una fase que exigirá al máximo a un equipo que llega con confianza, pero también con la responsabilidad de sostener su liderazgo.