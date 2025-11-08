Karla fue trasladada a Neuquén » Catriel25Noticias.com

La mujer de Catriel que resultó con graves heridas tras el accidente de tránsito en la ruta 151 fue trasladada este viernes la Capital Neuquina para continuar con su atención en centros especializados.

Karla Fernández (34) permaneció internada en la Unidad de Terapia Intensiva y sometida a varias cirugías hasta lograr su estabilización.

Su evolución ha sido favorable. Hoy fue trasladada al Policlínico Neuquén.

Karla sufrió un accidente automovilístico el pasado martes cerca de las 07:00 hs en el Km 98 de la Ruta Nacional n° 151 cuando se dirigía a cumplir con su labor de Nutricionista a una empresa petrolera. Circulaba en su Toyota “Etios” cuando otro vehículo que sobrepasaba a un camión la impactó de manera frontal. El choque le provocó serias heridas, quebraduras en miembros inferiores y traumatismos varios. Fue trasladada de urgencia al hospital “Dra Cecilia Grierson” y luego al la UTI de Clínica Perón donde permaneció hasta hoy.