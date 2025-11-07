en operativo secuestran cocaína, marihuana y metanfetaminas » Catriel25Noticias.com

Personal de la División Toxicomanía y Leyes Especiales de Catriel, concreto diligencias en marco a la ley 23.737; dispuestas por el Juzgado Federal de General Roca, a cargo por subrogantica del Dr. HUGO HORACIO GRECA.

La investigación tuvo origen con informe policial de esa Unidad Especial y la misma información fue alertada por el sistema 0800-DROGAS, el cual mantuvo un tiempo de un mes y medio aproximadamente que el personal recabó elementos probatorios para que el Ministerio Publico Fiscal Federal a cargo del Dr. FREZZINI IGLESIA FRANCISCO de forma coordinada autorice una orden de allanamiento para una boca de expendio de sustancias en la ciudad de Catriel que finalmente se concretó este jueves 06 de noviembre.

Como resultado de estas acciones, los principales sospechosos de la investigación fueron imputados por infracción a la Ley 23.737, que regula la tenencia y el tráfico de estupefacientes.

Fue así, que durante la diligencia de allanamientos del domicilio ubicado en el barrio Santa Cruz de la ciudad de Catriel que dieron como resultado la incautación de Cocaína fraccionada lista para su comercialización, Marihuana en estado fraccionada y plantas, 34 comprimidos positivos para metanfetaminas, 01 balanza de precisión, más de 100 mil pesos en efectivo, dos celulares, entre otros elementos.

En este marco, el MPF de la ciudad de General Roca dispuso la imputación a la pareja, por infracción a la Ley 23.737.

Participaron del operativo personal de Del. Toxicomanía de Cipolletti, el Grupo Especial C.O.E.R. de Cipolletti, nuevamente se logran resultados positivos con trabajos de calidad junto a la Justicia Federal y en el marco de las políticas del Gobierno de Río Negro en la materia.