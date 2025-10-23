La Asociación Civil de Fútbol Catriel suma un refuerzo de lujo para el Campeonato Argentino de Veteranos » Catriel25Noticias.com

Del 21 al 24 de noviembre se desarrollará en Santa Rosa, capital de La Pampa, la vigésima edición del Campeonato Argentino de Fútbol para Veteranos, uno de los eventos más importantes del país en esta disciplina. La Asociación Civil de Fútbol Catriel, que representará a la provincia de Río Negro, confirmó en las últimas horas la incorporación de un refuerzo de jerarquía para la categoría Máster (51 a 55 años).

El equipo, dirigido tácticamente por el veinticinqueño Miguel “Búfalo” Abeldaño, contará con la presencia del experimentado Sergio Germán “Zapatilla” Sánchez, un delantero de amplia trayectoria en el fútbol argentino y mundial.

Una carrera con sello propio

Nacido en Capital Federal, Sánchez, de 53 años, posee un currículum deportivo envidiable: disputó 151 partidos oficiales y marcó 33 goles en las principales categorías del fútbol argentino (Primera, Nacional B, B y C). En el exterior sumó 25 conquistas, alcanzando un total de 58 goles en 237 encuentros oficiales.

En el país vistió las camisetas de Boca Juniors, Banfield, Ferro Carril Oeste, Defensa y Justicia, San Martín de Mendoza, Almirante Brown (Isidro Casanova), Cerámicas Argentinas (Chivilcoy) y Huracán de Las Heras. Su paso internacional lo llevó por clubes como Deportivo Quito (Ecuador), Dynamo Dresden y Carl Zeiss Jena (Alemania), Aurora (Bolivia) y La Louvière (Bélgica).

Una incorporación que jerarquiza al torneo

La llegada de “Zapatilla” Sánchez representa un salto de calidad para el plantel rionegrino y una motivación adicional para toda la delegación catrielense. En diálogo con la prensa, Cristián Pereyra, presidente de la Asociación Civil de Fútbol Catriel, destacó:

“La gestión de Miguel Abeldaño fue clave. Logró sumar a un futbolista de talla mundial que no solo prestigia a nuestro equipo, sino también al campeonato en general.”

Participación nacional

En la categoría Máster (1970-1974) competirán 20 instituciones de todo el país, entre ellas:

Santa Rosa (La Pampa), Amateur-Villa Mercedes (San Luis), Puerto Madryn (Chubut), Quintupanal-General Roca (Río Negro), Amigos de Caleta Olivia (Santa Cruz), Tiro FC-General Roca, Córdoba, AMFA-Villa Mercedes, Catriel, Villa Regina, Chaco, Fiorentino Ameghino-Comodoro Rivadavia, General Pico, Defensores del Este-Pehuajó, Esquel, Tres Arroyos, Camioneros-Cipolletti, Deportivo Morón, Toay y Córdoba Capital.

El trabajo de Abeldaño y su sello en Catriel

Reconocido en la región por su trabajo con CPU (Club Punto Unido), Miguel “Búfalo” Abeldaño es sinónimo de compromiso y desarrollo futbolístico. Su liderazgo, capacidad organizativa y conocimiento táctico han sido pilares en el crecimiento de la Asociación Civil de Fútbol Catriel, que hoy se prepara para representar a la ciudad y a la provincia con orgullo en el XX Campeonato Argentino de Fútbol para Veteranos.