una cita imperdible en el SUM Municipal » Catriel25Noticias.com

La ciudad de Catriel se prepara para vivir una noche inolvidable de boxeo profesional, el próximo viernes 29 de noviembre en el SUM Municipal, donde el ring será escenario de emociones intensas, títulos en juego y grandes protagonistas locales.

Peleas profesionales destacadas

El plato fuerte de la velada será el combate por el Título Sudamericano WBA Conosur, donde Leonardo “El Soldado” Torrecilla, actual 5° del ranking nacional en categoría Pluma, buscará consagrarse campeón en su 11° pelea profesional, en un duelo pactado a 10 rounds. El representante de la escuela Los Guerreros de Catriel promete dejar todo frente a su gente.

También subirá al cuadrilátero Agustín “El Kamikaze” Torrecilla, quien disputará su 4° pelea profesional frente al neuquino Carlos Urrutia (Rincón de los Sauces), en un combate a 6 rounds que promete pura adrenalina.

El público local tendrá otro motivo para alentar con el debut profesional de Edgardo Andrés “Angelito” Gutiérrez, profesor de la Escuela Municipal de Boxeo, que buscará su primer triunfo como profesional ante Jairo “El Dóberman” Campos (Plottier), en una pelea a 4 rounds.

La emoción femenina también dirá presente con el debut de Rocío “La Caperucita” Marti, representante de Los Guerreros de Catriel, que buscará lucirse ante su público en un combate a 4 rounds.

Además, Adrián Juárez, de Allen, peleará representando a Los Guerreros de Catriel en otra contienda profesional a 4 rounds, completando una cartelera de lujo con cinco combates profesionales.

Amateurs y exhibiciones

La velada se complementará con peleas amateurs y de exhibición, donde se presentarán figuras locales como Jeremías “El Búfalo Negro” Sorteo, Paula “La Roca” Melín, Ignacio “El Mago” Cisterna y El Duro Vivanco, entre otros talentosos representantes de Los Guerreros de Catriel.

Entradas y servicios

El evento contará con un completo servicio de buffet y cantina.

Las entradas ya están a la venta con distintos valores según la ubicación y el mes de compra:

RINGSIDE (con servicio de mozos y café de cortesía):

Octubre $25.000 | Noviembre $28.000 | En puerta $30.000

Reservas y consultas: Valery 2995115771 o vía Messenger .

Generales:

Octubre $15.000 | Noviembre $18.000 | En puerta $20.000

Puntos de venta: Valery (2995115771), Messenger de Noti Catriel, Tienda 14, Tienda Saint y Ramón Roquer.

Catriel, capital del boxeo regional

Con esta gran velada, el boxeo catrielense sigue creciendo y se consolida como un referente en la región.

Una noche que promete historia, emoción y orgullo local.

¡Catriel se viste de boxeo, y vos también sos protagonista!