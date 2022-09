Lo que deberás hacer para encontrar el amor según tu signo

No nos engañemos: encontrar el amor no es nada fácil. Podemos tener una gran cantidad de relaciones, pero un vínculo sano y tierno es difícil de conseguir.

Podemos tener muy buenos amigos. Incluso, una familia que nos ame con todo su corazón. Pero, si no tenemos una pareja en la que apoyarnos, con la que compartir maravillosos momentos, a veces nos sentimos vacíos. Y es normal.

Quizá no sepamos apreciar lo bueno que hay en nosotros o, quizá, simplemente estemos repitiendo viejos errores que nos llevan a vivir el mismo tipo de relaciones una y otra vez. Y, para que puedas evitar caer en los mismos errores, nosotros queremos hablarte de ello: tu signo tiene sus cositas.

Aries

Aries, pese a que puede parecer que tu impulsividad es el motivo por el que te cuesta encontrar pareja, no lo es. Tienes muchas cosas a tu favor para vivir el amor, pero tú mismo te cierras las puertas. Sí, lo has oído bien. Tu problema no es que no encuentres “amores verdaderos”, personas que te quieran y que quieran hacer una vida contigo. Tu problema es que tú te alejas de estas personas por tu atroz miedo al compromiso y al fracaso. Tienes la creencia de que todos llegan para encasillarte, para no dejarte hacer lo que te venga en gana y para cortarte la libertad. Pero, esto no es así. Intenta abrirte al amor. Considera que un compromiso trae muy buenas experiencias y déjate llevar un poco.

Tauro

Tu problema, querido Tauro, son las expectativas que siempre le pones a todo. Cuando te enamoras, sabes bien que te cuesta muy poco dejarlo todo por la otra persona. Lo darías todo, pero también esperas lo mismo de ella. Y esto no siempre sucede, ¿verdad? Debes dejar de poner tantas expectativas en todo, de dejar de querer controlar todo aquello que sucede en tu vida amorosa. Debes aprender, simplemente, a disfrutar de lo que esta te traiga. No te hagas expectativas, no empieces a soñar cada vez que conozcas a alguien… Simplemente, sé tú y disfruta de cada momento. El día a día hará el resto del trabajo para que esta relación funcione.

Géminis

Querido Géminis… No te preocupes por no encontrar el amor, pues puedes estar seguro de que este llegará a tu vida. Sin embargo, debes entender que no puedes pretender tener el amor verdadero si esta persona no puede llegar a conocerte bien. Tienes una personalidad de lo más dinámica y arrolladora, pero nunca te abres. No dejas que los demás te conozcan y es que, aunque eres súper sociable y te haces con todo el mundo, es muy poco lo que dejas que los demás sepan de ti. Entonces, ¿cómo quieres que alguien se lance a la piscina contigo si no puede conocerte bien? Deja que tu lado más secreto salga a la luz y verás como el amor llega a tu vida.

Cáncer

No des oportunidades a cualquiera. Este es tu mayor problema a la hora de dar con el amor verdadero. No cierras las puertas a ninguna relación y esto es lo que te lleva a sufrir y a perder buenas relaciones. Ten en cuenta que tienes una personalidad única y muy especial y esto hace que atraigas a muchas personas, lo que significa que puedes tener una relación tras otra si quieres. Pero, esto también te llevará a cometer siempre los mismos errores y a caer en relaciones similares que no te aportarán lo que buscas. Debes ser mucho, mucho, más selectivo y no dar oportunidades a cualquiera. Verás como cuando empieces a valorarte mucho más y no dar espacio a todos, la persona correcta llegará.

Leo

No te rindes nunca y es que eres uno de los signos más fuertes del Zodíaco. Esto te lleva a querer controlarlo todo en exceso y este puede ser el primer problema con el que te enfrentas a la hora de dar con tu amor verdadero: ahogas las relaciones, por decirlo de algún modo. Si siempre quieres llevar el control y, además, no te olvides de que destacas mucho por tu forma de ser, es fácil entender que la otra persona pueda sentirse fuera de lugar a tu lado. Lo que le llevará a tener ciertas dudas y un pánico enorme a iniciar algo serio contigo. Relájate un poco, aprende a disfrutar del momento y deja que la otra persona se vaya acercando poco a poco. Dale seguridad a esta persona tan especial y verás como todo acaba encajando.

Virgo

Piensas demasiado en las cosas. Lo analizas todo y no te das ni un minuto de descanso. Lees entre líneas a todo momento, lo que no está mal. Pero, es agotador. Y no solo es agotador, sino que siempre acabas encontrando motivos, seas consciente o no de ello, por los que crees que la relación no va a funcionar. Párate a pensar en ello. Cuantas veces, a la primera de cambio, has pensado “uf, lo dejo” o “si es que ya sabía yo que no iba a funcionar…”. ¿Lo ves? Debes relajarte un poco, permitir sentirte y, aunque te cueste, arriesgar un poco. Los estereotipos están para tenerlos en cuenta, pero no grabados en fuego. Recuérdalo.

Libra

Eres un seductor nato y te encanta jugar. Sin embargo, haciendo esto, te desvías de lo que es realmente importante. Te centras tanto en sentirte deseado que no sabes ver otras cosas; es decir, si no te halagan y demuestran a la manera que tú quieres, ya no lo hacen. Y esto no funciona así. Está bien que haya juego, ¿y a quién no le gusta? Pero, sobre todo, debes analizar un poco más las cosas y verás que esta persona demuestra más de lo que piensas. Por otro lado, es importante también que tengas en cuenta que tu carácter indeciso no te ayuda en nada. En el caso del amor, no puedes ser así, pues esto te lleva a vivir relaciones equivocadas o, incluso, a no dar los pasos correctos. Piensa bien las cosas cuando se empiecen a poner un poco serias y decide. Pero, hazlo. Es la única manera en la que vas a dar con tu amor verdadero.

Escorpio

Eres súper desconfiado, Escorpio. Y lo sabes bien. Como no puede ser de otro modo, cuando hablamos de relaciones estables o serias, sale esta parte de ti: no quieres confiar. Y, la falta de confianza hace que la otra persona tampoco se sienta cómoda confiando en ti. La diferencia, en tu caso, está en este pequeño punto: ábrete un poco más, no seas tan desconfiado y deja que la otra persona te conozca un poco más. Eres impresionante, ya de por sí un misterio. No le pongas más encima. Deja que te vayan descubriendo y verás como todo mejorará con esta persona que no te sacas de la cabeza.

Sagitario

Debes centrarte un poco, asentar la cabeza y ser un poco más realista. Sí, lo sabemos: son tres cosas. Pero, querido Sagi, es lo que hay. Te encanta vivir la vida, fluir con ella y disfrutar del momento. Lo que no está nada mal. Aun así, a ojos de los demás, esta faceta de ti hace que te vean irresponsable, inseguro, como alguien con quien debe ser súper complicado mantener un compromiso. Sabemos que no es de este modo. Pero, en el amor, las primeras impresiones cuentan. Y mucho. Empieza a ser más realista, a entender que una relación amorosa requiere de mimos, de cuidados y, sobre todo, de compromiso. Nadie va a decirte que cambies la forma en la que vives la vida; simplemente, debes adaptarte un poco a la otra persona.

Capricornio

Tienes una lógica aplastante, pero, a veces, no la aplicas correctamente. Eres tan responsable y te centras tanto en el trabajo y la familia que no hay manera de que puedas ver cuando un amor verdadero se acerca. Si siempre tienes la vista enfocada en un sitio, ¿cómo vas a ver y comprender aquello que sucede a tu alrededor? Debes ampliar un poco tu visión y fijarte en aquellas personas que tienes cerca. Precisamente, por el hecho de ser tan responsable, tienes muchas opciones a encontrar persona que te quieran y quieran estar a tu lado. Simplemente, a veces, te boicoteas a ti mismo.

Acuario

Llevas los escudos personales a unos niveles no vistos. Tienes pánico a que te hagan daño y a que te quiten esta libertad que tanto adoras. Tanto miedo que te cierras a vivir experiencias maravillosas y únicas en el amor. Y esto, debe cambiar, Acuario. Por tu bien, si quieres encontrar el amor, debes dejar de estar a la defensiva en todo momento. No dejas que se acerquen a ti. Es más. Huyes cuando ves algo serio, algo a lo que debes abrirte. Y, así, el amor no funciona. Las relaciones son bidireccionales, como casi todo. Por ello, si quieres que alguien comparta todo contigo, tú debes ser capaz de hacer lo mismo.

Piscis

Te adaptas a todo, sin más y sin menos. Y esto te lleva a vivir historias que no te corresponden. Esta faceta de ti, sin duda, de lo más dulce, hace que te amoldes a todo, que te desvivas por ser esta persona que busca la otra. Y, con ello, te olvidas de tus propias necesidades. Sin duda, esto te lleva a vivir situaciones de lo más tóxicas, pues les das a entender a las otras que pueden hacer lo que quieran contigo. No les enseñes, a los demás, a tratarte de este modo. Empieza por saber qué es lo que tú más quieres y a expresar tus deseos. Así, aunque haya relaciones que no encajarán contigo y deberás tener paciencia, la correcta entrará en tu vida.