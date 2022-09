Debasa se destacó en el Rally de Piedra del Águila

El piloto Catrielense, dejó de lado por unos días el rally regional, para abocarse a la puesta a punto del nuevo auto (Ford K) de nuevo generación participando de la 7° fecha del rally Neuquino en Piedra del Águila, donde estuve entre los más rápidos.(INFOSPORTS.COM.AR)

Después de una contundente demostración, Nicolás González volvió a la victoria en la N2, donde debió competir mano a mano con Mauro Debasa, quien decidió participar como invitado, no sumando puntos más allá de ubicarse en el 2° puesto de la categoría, a fin de no quitar puntos a quienes vienen participando de manera continua en este rally. Esto aun así no fue excusa para que tanto González, ganador de la divisional, como el piloto de Catriel no brinden un gran espectáculo.

El Top 10 lo completaron Gustavo Rojas, Federico Goriziano, Miguel Radomich, Damián Di Bartolo, Diego Semper, Roberto Raimondi, Adrián Altamirano y Javier Mozzi.

Como lo anticipó este medio, Debasa compite de lleno en el rally regional, donde lidera la N2 a bordo de un Renault Clío, mientras busca con la participación de forma esporádica en carreras como lo fue en Piedra del Águila el desarrollo final del Ford K, con el cual apuntaría a algún campeonato de forma total en el 2023