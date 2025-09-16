los nuevos topes de ARCA para ingresar sin declarar y evitar multas » Catriel25Noticias.com

ARCA fijó límites según el medio de transporte. Superar la franquicia implica declarar la mercadería y abonar un tributo del 50% sobre el excedente.

Si planeas ir de compras a Chile y cruzar la frontera con bolsas, souvenirs o tecnología adquirida en el exterior debes tener en cuenta que existen franquicias aduaneras. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció montos en dólares que determinan hasta qué valor es posible ingresar productos sin necesidad de declaración ni pago de impuestos.

El régimen distingue entre pasajeros que llegan por tierra o río, con un tope de USD 300, y quienes lo hacen por vía aérea o marítima, que cuentan con una franquicia de USD 500 más un adicional de USD 500 en free shop. En todos los casos, los beneficios son personales e intransferibles: no se pueden repartir las compras entre viajeros para eludir el tributo.

La indumentaria, el calzado y los accesorios no tienen restricciones mientras sean cantidades razonables para uso personal. En cambio, los productos electrónicos están más regulados: cada pasajero puede ingresar un celular y una notebook o tablet sin necesidad de declararlos. Lo mismo sucede con artículos de lujo, perfumes, bebidas y alimentos, que tienen límites específicos y controles sanitarios.

Cómo se paga el excedente

Cuando las compras superan la franquicia, se debe presentar la factura y abonar un 50% sobre el excedente. Por ejemplo, un viajero que arribe en avión con productos valuados en USD 700 deberá declarar el excedente de USD 200 y pagar USD 100 de impuesto.

La declaración se hace en el mismo paso fronterizo. Quienes no declaren o falseen información enfrentan multas, retención de mercadería o sanciones más severas. La Aduana puede inspeccionar equipajes y verificar que los bienes correspondan al uso personal de cada pasajero.

Los controles se han intensificado en los pasos con Chile, donde los precios suelen tentar a los compradores argentinos. La recomendación es planificar las compras, conservar los tickets y respetar los topes para ingresar sin inconvenientes. Así, la experiencia de viajar se disfruta sin sorpresas en el regreso.