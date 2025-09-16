Catriel fue sede del Torneo Regional de Pádel con gran participación y público » Catriel25Noticias.com

Catriel. Durante el sábado 6 y domingo 7 de septiembre se disputó en la ciudad un Torneo Regional de Pádel en 3ª y 7° categoría , que reunió a 12 parejas en las instalaciones de Level 40/15. Entre ellas, solo dos fueron locales, mientras que el resto llegó desde distintas localidades del Alto Valle, lo que le dio un nivel competitivo destacado.

Entre los jugadores participantes se destacaron figuras regionales como Ceriani, Artero, Rojas, Parra, Diez, Lillo y Poblete, además de la presencia de los representantes locales Adrián Martínez, Marcos Costabel y Lucas Cisterna.

Un atractivo especial fue la participación de Juan Ciccioli, número 1 de Argentina en la categoría Sub 14, quien se prepara para viajar a España a fin de mes y representar al país en el Mundial de Menores.

Ciccioli y Cisterna se coronaron en 3° Libre, mientras que el segundo puesto del podio fue para Costabel/Martinez

Mientras en lo que refiere a la categoría 7° libre campeones Tomás Martinez y Ezequiel Gutierrez.

El torneo convocó a más de 200 personas que colmaron las instalaciones durante ambas jornadas, generando un ambiente vibrante y confirmando el crecimiento sostenido del pádel en la región.