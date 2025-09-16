inauguraron el Museo y Memorial en homenaje a los héroes de Malvinas » Catriel25Noticias.com

La ceremonia estuvo presidida por el gobernador Alberto Weretilneck, acompañado por el intendente Walter Cortés, el director de Veteranos de Guerra Rubén Pablos, el presidente del bloque de legisladores de JSRN Facundo López, veteranos de guerra, autoridades provinciales y municipales, y vecinos que llegaron desde distintos puntos del país. Este espacio se consolida como un referente nacional para la conmemoración de la Causa Malvinas.

Con una superficie de aproximadamente 350 m², el museo busca difundir los fundamentos históricos, geográficos y jurídicos vinculados a las Islas Malvinas. Además, cuenta con un área para exposiciones temporales, seminarios y charlas, mientras que el Memorial rinde homenaje a quienes dieron su vida por la soberanía nacional.

“Para mí, Malvinas tiene, más allá de lo político y como ciudadano, un sentimiento muy especial y profundo. Todos estamos convencidos que hay una estatura de ciudadano mayor, superior a todos nosotros, y esos son los vecinos y vecinas que dan la vida por nuestra bandera, nuestra patria y honor, eso es lo insuperable”, expresó el Gobernador durante la inauguración. Además, subrayó que el museo y memorial cumplen una doble función: permitir recorrer y conocer la historia, y mantener viva la memoria de quienes participaron en la gesta.

El edificio incluye dependencias administrativas, núcleos de servicios y espacios polifuncionales que funcionan como punto de encuentro comunitario. El salón principal, equipado con paneles móviles, permite organizar conferencias o actividades artísticas para unas 50 personas. En el exterior se diseñó una plaza urbana con jardín, fuente y una estructura simbólica con forma de proa, además de un avión de guerra de la Gesta, en homenaje a los veteranos, ubicado sobre la costa del lago Nahuel Huapi.

A la inauguración asistieron autoridades provinciales y municipales, representantes de fuerzas federales, ex combatientes, instituciones locales, vecinos y turistas, quienes vivieron una jornada cargada de emoción y recuerdo.