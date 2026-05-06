Màs denuncias contra violento afilador

El afilador ya habìa sido denunciado en la ciudad de Centenario y Cipolletti por su violento accionar. Ahora se lo identificò en la costa Rionegrina.

Lo que comenzó como una simple «gauchada» para ayudar a un trabajador ambulante se convirtió en una pesadilla para Romina, una vecina de Carmen de Patagones que decidió romper el silencio tras ser víctima de una violenta estafa.

Su caso no es el único: el sospechoso ya fue visto en los barrios Inalauquen, Los Fresnos y San Roque de Viedma, como así también en el centro maragato, el barrio El Bañado y hasta en el balneario El Cóndor.

La modalidad es siempre la misma. El hombre, que se moviliza en una bicicleta playera vieja y despintada, se acercó con amabilidad extrema. «Señora, ¿no quiere afilar los cuchillos?», le ofreció a Romina mientras ella paseaba a sus perros en la zona de Olivera y Garibaldi, cerca de la Catedral.

El precio pactado fue de 2.500 pesos por pieza, con un descuento si eran varios. Sin embargo, una vez que tuvo las herramientas en su poder, el tono cambió drásticamente. «Cuando le voy a pagar los $7.500 que correspondían, me pegó un grito: ‘¡No, me faltan 60.000 pesos!’», relató Romina a NoticiasNet.

El momento de mayor tensión ocurrió cuando el sujeto, de contextura delgada y voz ronca, comenzó a utilizar la intimidación física. «Tenía mis cuchillas en la mano y me las revoleaba. Me gritaba que faltaba la plata del ‘perfilado’. Yo me quedé helada porque estaba en mi puerta y pensé que si intentaba entrar a mi casa, el tipo se me metía atrás y me pegaba un cuchillazo», confesó la víctima, quien por el miedo terminó transfiriendo todo lo que tenía en su cuenta de Mercado Pago: un total que superó los 70.000 pesos.

«Me decía: ‘Subí a buscar más plata, llamá a alguien que te pase’. Cuando le dije que estaba sola y que no tenía más, recién ahí me dio las cuchillas de mala manera y se fue», comentó la mujer.

Un historial de víctimas en toda la región

Tras publicar su experiencia en redes sociales, Romina descubrió que el estafador es un «conocido» de la zona. Vecinos del barrio El Bañado aseguran que ya le tienen prohibido el ingreso, y testimonios similares llegaron también desde El Cóndor y diversos puntos de Viedma.

Incluso otra vecina denunció que, bajo la misma técnica de «confundir» los números (diciendo que el precio era 22.500 y no 2.500), intentó cobrarle 45.000 pesos por dos cuchillos.

Datos para identificarlo

A partir de los testimonios recolectados y las grabaciones de cámaras de seguridad que los vecinos comenzaron a aportar a la policía, se establecieron las características principales del sospechoso para alertar a la comunidad.

El sujeto se desplaza en una bicicleta playera muy desgastada, es de contextura delgada, fuma constantemente y posee una voz ronca. Su modus operandi consiste en mostrarse extremadamente amable al inicio, ganándose la confianza de las víctimas al sugerirles que entren a sus casas a continuar con sus tareas mientras él trabaja en la vereda.

Sin embargo, una vez que tiene las herramientas en su poder, cambia su actitud por una de suma agresividad. Un dato fundamental para su identificación es que los pagos los solicita a través de transferencias bancarias dirigidas al alias de una mujer

Las autoridades y los propios vecinos a través de grupos de WhatsApp piden no contratar servicios ambulantes de este tipo y, ante la presencia del sujeto, dar aviso inmediato a la policía, dado el alto nivel de agresividad y el uso de armas blancas para amedrentar a las víctimas.