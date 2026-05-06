La Depo se quedó sin DT a horas del Clásico del Río Colorado-Barbona asume de forma interina

Catriel-Ricardo “Zico” Giaroli dejó su cargo por decisión propia y la Comisión Directiva ya definió un cuerpo técnico interino encabezado por Alejandro Barbona.

En la antesala de uno de los partidos más esperados del calendario regional de La Confluencia, la Unión Deportiva Catriel atraviesa un movimiento clave en su estructura futbolística: Ricardo “Zico” Giaroli dejó de ser el director técnico del plantel de Primera División.

Desde la institución confirmaron que la salida se produjo por decisión del propio entrenador, poniendo fin a su ciclo al frente del equipo “canario”. A través de un comunicado, el club expresó su reconocimiento: “Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento por el compromiso, el trabajo, la dedicación y el respeto que dejó en cada entrenamiento y en cada partido defendiendo los colores amarillo y negro”.

La noticia impacta de lleno en la previa del Clásico del Río Colorado, un duelo cargado de historia y expectativas, donde la Depo (6) buscará cambiar la racha y hacerse fuerte en un contexto adverso visitando la localidad de 25 de Mayo para enfrentar a Petroleros Pampeanos (11 puntos) conjunto que ocupa el 4 puesto.

Ante este escenario, la Comisión Directiva actuó con rapidez y confirmó de manera exclusiva la designación de un cuerpo técnico interino. El equipo será conducido por Alejandro Barbona, actual coordinador del fútbol infantil, quien estará acompañado por Fabián Arias, Walter Pizarro y Dairo Silva.

Este cuerpo técnico tendrá la responsabilidad de guiar al plantel hasta el mes de julio, cuando finalicen tanto el torneo de la Liga Confluencia como el certamen Patagónico. Finalizada esa etapa, la dirigencia anticipó que iniciará la búsqueda de un entrenador de trayectoria para encarar el próximo proyecto deportivo.

Con cambios sobre la hora y en un contexto de alta exigencia, la Depo afrontará el clásico con la intención de dar vuelta la página y recuperar protagonismo dentro de la competencia regional.