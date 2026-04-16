Micro que viajaba a Mendoza tuvo un accidente. Heridos leves

Un colectivo de la empresa Andesmar protagonizó un accidente en la madrugada de este jueves mientras realizaba su recorrido con destino a San Rafael.

La unidad había pasado previamente por la región, trasladando pasajeros provenientes de Catriel y 25 de Mayo. Sin embargo, antes de arribar a destino, el colectivo se vio involucrado en un siniestro vial al colisionar con un camión y, posteriormente, impactar contra un poste, el cual terminó incrustándose en uno de los laterales del vehículo.

Según relataron testigos, en medio del accidente varios pasajeros optaron por arrojarse al piso dentro del colectivo para intentar evitar lesiones de mayor gravedad.

De acuerdo con los primeros datos disponibles, algunos ocupantes sufrieron heridas leves y debieron ser asistidos en un centro de salud cercano, sin que hasta el momento se reporten víctimas de gravedad.

Tras el hecho, los pasajeros debieron realizar un transbordo a una unidad de la empresa Cata Internacional para poder continuar el viaje hacia su destino final.

Las autoridades trabajan en el lugar para determinar las causas del accidente.

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(Miguel Villablanca)