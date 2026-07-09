Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

La Municipalidad de Catriel concretó la tercera entrega de certificados de la Escuela Municipal de Oficios, en un acto que reconoció a los alumnos y alumnas que finalizaron las capacitaciones de Montador Eléctrico y Soldadura Básica, consolidando una propuesta educativa que continúa creciendo y sumando oportunidades de formación e inserción laboral.

La ceremonia estuvo encabezada por la intendente Daniela Salzotto, acompañada por integrantes del gabinete municipal, docentes, familiares y los flamantes egresados, quienes celebraron la culminación de una nueva etapa de capacitación.

En diálogo con FM Alas – Catriel25Noticias, Salzotto destacó el crecimiento sostenido de la Escuela Municipal de Oficios y aseguró que se trata de una política pública que «llegó para quedarse».

«Estamos muy contentos porque la Escuela Municipal de Oficios tiene continuidad. Ya son más de 180 egresados y muchos de ellos vuelven a anotarse en nuevos cursos para seguir capacitándose», expresó la jefa comunal.

La intendenta remarcó que la iniciativa busca brindar herramientas concretas para mejorar las posibilidades laborales de los vecinos y fomentar el desarrollo personal a través del aprendizaje permanente.

«Qué mejor que ocupar el tiempo en el conocimiento y adquirir herramientas para seguir progresando como sociedad», sostuvo.

Compromiso y capacitación

Uno de los aspectos que más destacó Salzotto fue el compromiso demostrado por quienes participaron de las capacitaciones, resaltando la escasa deserción y el esfuerzo de muchos estudiantes para completar los cursos.

Como ejemplo mencionó el caso de un alumno oriundo de Peñas Blancas, quien viajó diariamente para asistir a clases y obtuvo asistencia perfecta.

«Eso demuestra que existe un importante dispositivo educativo y de contención. Esta propuesta forma parte de la educación no formal que impulsamos como uno de los ejes de nuestra gestión, dentro del Polo Educativo», afirmó.

Preparar mano de obra para el futuro

La mandataria explicó que el objetivo de la Escuela Municipal de Oficios es preparar a los vecinos para las demandas laborales que tendrá la ciudad en los próximos años.

«Queremos una Catriel ciudad de oportunidades, pero para generar esas oportunidades necesitamos contar con mano de obra calificada. No podemos esperar que la gente se capacite por su cuenta; desde el Estado debemos generar esos dispositivos de formación», señaló.

En ese sentido, confirmó que tras el receso invernal continuará el dictado de nuevas capacitaciones.

Durante agosto comenzará una nueva cohorte del curso de Chofer Aprendiz de Camión, mientras que el curso de Gasista finalizará en aproximadamente dos meses. Además, anunció que durante el segundo semestre llegarán nuevas propuestas de formación en conjunto con la Universidad Nacional de Río Negro.

Formación para todas las edades

Finalmente, Salzotto destacó que el acceso al conocimiento debe estar abierto para toda la comunidad, independientemente de la edad.

«El aprender es para toda la vida. Es un triunfo personal, pero además, si ese aprendizaje genera inserción laboral, se convierte en el complemento perfecto», concluyó la intendenta.

Con esta tercera entrega de certificados, la Escuela Municipal de Oficios continúa consolidándose como una herramienta de capacitación e inclusión, promoviendo la formación de trabajadores calificados y ampliando las oportunidades laborales para los vecinos de Catriel.