Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

En el marco del 127° aniversario a celebrarse este viernes 19 de Junio, la intendente hizo un repaso de gestión y hablo de proyecciones. En dialogo con (www.catriel25noticias.com), destacó la importancia de seguir apostando a la educación, la capacitación y la diversificación productiva como pilares fundamentales para el crecimiento de la ciudad, remarcando que el desafío es construir una comunidad con más oportunidades, desarrollo y calidad de vida para todos los Catrielenses.

“Los dos primeros años fueron para sanear la herencia de la gestión anterior ya que no haber tenido un periodo de transición como corresponde derivo en tener que rearmarnos y organizarnos. Hasta el día de hoy seguimos afrontando inconvenientes de la gestión Germanier. Fue un empezar de cero pero con deudas”

“Fue una etapa de mucho esfuerzo y sacrificio pero teniendo en claro hacia adonde queríamos ir”.

Exposicion por regalias petroleras

EJES DE GESTION

“Los ejes de gestión están centralizados en poder generar un desarrollo productivo de Vaca Muerta, mayor conectividad a través de matrices productivas. Hoy es fundamental la promoción de nuestro Parque Industrial. Es por ello que cada día vamos fortaleciendo lazos para atraer futuros inversores, sobre todo a empresas se radiquen teniendo en cuenta el proyecto “Corredor Norte”.

“Hablamos de una ciudad estratégica con crecimiento y planificación urbana que se desplaza hacia la Ruta 151 (zona norte). Ello implica una nueva urbanización con un complejo de loteos generando el acceso a oportunidades para mas vecinos (Loteo Altos de Catriel).

Obras asfalto Avda Mosconi

PROYECCION Y OBRAS

“Todas y cada una de las obras planificadas en cuanto a infraestructura urbana serán pensadas con participación ciudadana, con educación ambiental, preservando nuestra cultura, nuevas raíces, nuestra historia generando arraigo por esta tierra”.

“Ojala logremos que los jóvenes se queden en Catriel encontrando oportunidades de formación en niveles terciarios y universitarios con carreras con oportunidades laborales concretas. Debemos ser una ciudad estratégica en todo proyecto de desarrollo”

“Insistiremos en volver a nuestros orígenes. Un Catriel agropecuario y productivo”

“Queremos una ciudad que ponga el acento en el conocimiento, pero también una ciudad cuidada, eficiente y preparada para afrontar un contexto complejo como el actual. Son desafíos muy importantes que requieren planificación, trabajo conjunto y una mirada de futuro para seguir creciendo como comunidad.»

Capacitacion Choferes de Camiones

CAPACITACION

«A través de la Escuela Municipal de Oficios se viene trabajando específicamente en distintas capacitaciones destinadas a fortalecer las habilidades y capacidades de nuestra comunidad. Además, hemos concretado un importante acuerdo junto a la Universidad Nacional de Río Negro y el Sindicato de Camioneros, con el objetivo de brindar más herramientas de formación y preparación laboral. Estas iniciativas permiten que nuestros vecinos estén mejor preparados para acceder a las oportunidades de empleo que generan proyectos estratégicos como Duplicar Norte y otras actividades vinculadas al desarrollo regional.»

Firma acuerdos Municipio – UNCO

CATRIEL AGRICOLA

«En relación con la consolidación del sector agropecuario, entendemos que todavía necesitamos mucho más acompañamiento para fortalecer el desarrollo productivo. Hoy gran parte del esfuerzo que se viene realizando es sostenido con recursos propios del municipio. Aun así, avanzamos mediante distintos convenios y proyectos vinculados al polo agropecuario, que se desarrollan dentro de la órbita de la Secretaría de Planificación y Desarrollo. También trabajamos en el fortalecimiento del polo tecnológico porcino, a través de la granja y el frigorífico, además de otras líneas productivas que apuntan a diversificar la economía local y generar nuevas oportunidades para Catriel.»

Este viernes habrá múltiples actividades y asueto administrativo para el Municipio, organismos provinciales y bancos.