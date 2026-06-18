Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

Las actividades comenzaron el 12 de Junio con los festejos y homenajes por el del Día del Pionero. Además hubo charlas y conferencias para conocer la historia de la localidad.

Este viernes, se izara la Bandera en el Monumento al Cacique Cipriano Catriel en acceso Norte y Ruta 151, luego a las 11:00 hs se inaugurara la segunda etapa obra “la Lagunita” en ingreso a barrio YPF y el acto central con desfile será a las 14:00 hs en Mosconi y Primeros Pobladores.

El día Sábado acto oficial Día de la Bandera en el SUM municipal y a als 21:00 hs actuara la Sinfónica de Río Negro y luego festival artístico en el Centro Cultural “Sánchez Carrillo”. El domingo obra de teatro.

RESEÑA

Catriel es una ciudad cuya historia se articula desde su origen como colonia pastoril hasta convertirse en la principal productora de petróleo de la provincia.

Orígenes y primeros asentamientos

Catriel se ubica en el extremo norte de la provincia de Río Negro, sobre la margen derecha del río Colorado, cercana a los límites con Mendoza, La Pampa y Neuquén.

Su historia comienza a principios del siglo XX con la etapa aborigen, marcada por la presencia de la tribu de Catriel, desplazada desde la zona de Azul, Buenos Aires, tras la avanzada militar dde 1.879. Posteriormente, se estableció la Colonia Pastoril de Catriel en 1899, destinada a la explotación agrícola y ganadera, con la figura destacada de Bibiana García, líder indígena que aseguró la radicación de su comunidad en tierras formalizando su pedido al entonces presidente Julio A. Roca.

Etapas de desarrollo

La historia de Catriel se divide en cuatro grandes etapas.

Aborigen: presencia de los pueblos originarios y sus primeros asentamientos.

Pastoril: desarrollo de la colonia agrícola-ganadera, afectada por la crecida del río Colorado en 1914.

Hidrocarburos: iniciada el 20 de noviembre de 1959 con el descubrimiento de petróleo en el pozo «RCO XI» de YPF, marcando el inicio de un crecimiento demográfico y económico acelerado.

Agrícola-Ganadera e Industrial: consolidación de la ciudad con infraestructura urbana y servicios, complementando la actividad petrolera.