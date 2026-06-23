Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

La categoría 2016 del Cacique Catrielense tuvo una destacada actuación en un exigente torneo regional y volvió a demostrar el gran presente de las divisiones formativas de la institución. (FM Alas / www.infosports.com.ar)

La categoría 2016 del Club Independiente de Catriel protagonizó una sobresaliente actuación durante un torneo relámpago disputado en la ciudad de Neuquén, donde logró ubicarse entre los cuatro mejores equipos de la competencia tras enfrentarse a destacados conjuntos de la región.

El certamen reunió a diez equipos provenientes de Neuquén, Cipolletti, Añelo, Cutral Có y Catriel, convirtiéndose en una verdadera prueba para los jóvenes futbolistas, que respondieron con personalidad, compromiso y un notable nivel de juego.

Conducidos por el director técnico Ricardo Cares, los pequeños jugadores fueron creciendo a lo largo del torneo, superando una exigente fase clasificatoria y alcanzando las instancias decisivas. El equipo mostró orden táctico, actitud y una gran capacidad para competir de igual a igual frente a rivales con importante trayectoria en el fútbol infantil regional.

El cuarto puesto conseguido representa un valioso reconocimiento al trabajo que se realiza diariamente en las divisiones formativas del club y ratifica el potencial de una generación que ilusiona de cara al futuro.

El plantel que representó a Independiente estuvo integrado por:

Juan Ignacio Sosa

Ulises Altamirano

Ignacio Arena

Valentín Coria

Theo Villagrán

Kevin Guerra

Milo Camargo

Apolo Barbosa

Ezequiel Silleros

Joaquín Cares

Manuel Cares

La participación dejó un saldo altamente positivo para la institución catrielense, que continúa apostando al desarrollo de sus categorías infantiles y sumando experiencias competitivas que fortalecen el crecimiento deportivo y humano de sus jóvenes futbolistas.