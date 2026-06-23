RUNNING MALVINAS 2026 Destacada presencia catrielense en Villa El Chocón con triunfos de categoría y podios destacados

Los atletas de Catriel tuvieron una sobresaliente actuación en la prueba Running Malvinas 2026, desarrollada el pasado fin de semana en Villa El Chocón, donde corredores de la ciudad participaron en las distancias de 5K, 10K y 21K, logrando importantes resultados tanto en la clasificación general como en sus respectivas categorías.
La actuación más destacada llegó en los 10 kilómetros, donde el integrante del Team Mohamed, Leandro Germán Antoniuk, se quedó con la victoria absoluta de la competencia al cruzar la meta en 50 minutos y 40 segundos, coronándose además ganador de la categoría Masculino 30 a 39 años.
10 Kilómetros
En la distancia de 10K, los representantes de Catriel obtuvieron los siguientes resultados:
- Leandro Germán Antoniuk: 1° en la clasificación general y 1° en la categoría Masculino 30-39 años.
- Gladys Torrado: 36° en la general y 4° en la categoría Femenino 30-39 años.
- Lucrecia Guerrero: 41° en la general y 7° en la categoría Femenino 40-49 años.
- Jorgelina Cabeza: 50° en la general y 5° en la categoría Femenino 30-39 años.
21 Kilómetros
La distancia principal también tuvo una destacada participación catrielense, con varios corredores ubicándose entre los mejores de la clasificación.
- Claudio Rubén Pizarro finalizó 8° en la clasificación general y se consagró campeón de la categoría Masculino 50-59 años.
- Jaquelina Elisabet Olivera fue la mejor representante femenina de Catriel, terminando 12ª en la general y obteniendo el 1° puesto en la categoría Femenino 40-49 años.
- Mauricio Savino culminó 14° en la general y 7° en la categoría Masculino 40-49 años.
- Claudia Bravo finalizó 21ª en la clasificación general y logró el 2° puesto en la categoría Femenino 40-49 años.
5 Kilómetros
En la distancia promocional de 5K también hubo presencia catrielense con buenos desempeños.
- Sergio Agustín Catala fue el mejor ubicado de la ciudad al finalizar 4° en la general y 2° entre los caballeros.
- Silvana Morales ocupó el 11° puesto de la general y fue la 6ª clasificada entre las damas.
- Jorge Osvaldo Fernández terminó 16° en la clasificación general y 7° entre los hombres.
- Adela Bravo concluyó 17ª en la general y 10ª entre las mujeres.
- Walter Díaz finalizó 19° en la clasificación general y 8° entre los caballeros.
- Fernando Fabián Rodríguez completó la prueba en el 30° lugar de la clasificación general y 12° entre los hombres.
La participación de los corredores catrielenses volvió a dejar en evidencia el crecimiento del running local, con representantes compitiendo en todas las distancias y alcanzando importantes resultados frente a atletas de distintos puntos de Río Negro y Neuquén. El triunfo absoluto de Leandro Antoniuk, junto a los títulos de categoría obtenidos por Claudio Pizarro y Jaquelina Olivera, fueron algunos de los puntos más altos de una jornada que tuvo a Catriel como uno de los grandes protagonistas del evento.
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