RUNNING MALVINAS 2026 Destacada presencia catrielense en Villa El Chocón con triunfos de categoría y podios destacados

10 Kilómetros

En la distancia de 10K, los representantes de Catriel obtuvieron los siguientes resultados:

Leandro Germán Antoniuk : 1° en la clasificación general y 1° en la categoría Masculino 30-39 años.

: 1° en la clasificación general y 1° en la categoría Masculino 30-39 años. Gladys Torrado : 36° en la general y 4° en la categoría Femenino 30-39 años.

: 36° en la general y 4° en la categoría Femenino 30-39 años. Lucrecia Guerrero : 41° en la general y 7° en la categoría Femenino 40-49 años.

: 41° en la general y 7° en la categoría Femenino 40-49 años. Jorgelina Cabeza: 50° en la general y 5° en la categoría Femenino 30-39 años.

21 Kilómetros

La distancia principal también tuvo una destacada participación catrielense, con varios corredores ubicándose entre los mejores de la clasificación.

Claudio Rubén Pizarro finalizó 8° en la clasificación general y se consagró campeón de la categoría Masculino 50-59 años .

finalizó 8° en la clasificación general y se consagró campeón de la categoría . Jaquelina Elisabet Olivera fue la mejor representante femenina de Catriel, terminando 12ª en la general y obteniendo el 1° puesto en la categoría Femenino 40-49 años .

fue la mejor representante femenina de Catriel, terminando 12ª en la general y obteniendo el 1° puesto en la categoría . Mauricio Savino culminó 14° en la general y 7° en la categoría Masculino 40-49 años .

culminó 14° en la general y 7° en la categoría . Claudia Bravo finalizó 21ª en la clasificación general y logró el 2° puesto en la categoría Femenino 40-49 años.

5 Kilómetros

En la distancia promocional de 5K también hubo presencia catrielense con buenos desempeños.

Sergio Agustín Catala fue el mejor ubicado de la ciudad al finalizar 4° en la general y 2° entre los caballeros.

fue el mejor ubicado de la ciudad al finalizar 4° en la general y 2° entre los caballeros. Silvana Morales ocupó el 11° puesto de la general y fue la 6ª clasificada entre las damas.

ocupó el 11° puesto de la general y fue la 6ª clasificada entre las damas. Jorge Osvaldo Fernández terminó 16° en la clasificación general y 7° entre los hombres.

terminó 16° en la clasificación general y 7° entre los hombres. Adela Bravo concluyó 17ª en la general y 10ª entre las mujeres.

concluyó 17ª en la general y 10ª entre las mujeres. Walter Díaz finalizó 19° en la clasificación general y 8° entre los caballeros.

finalizó 19° en la clasificación general y 8° entre los caballeros. Fernando Fabián Rodríguez completó la prueba en el 30° lugar de la clasificación general y 12° entre los hombres.

La participación de los corredores catrielenses volvió a dejar en evidencia el crecimiento del running local, con representantes compitiendo en todas las distancias y alcanzando importantes resultados frente a atletas de distintos puntos de Río Negro y Neuquén. El triunfo absoluto de Leandro Antoniuk, junto a los títulos de categoría obtenidos por Claudio Pizarro y Jaquelina Olivera, fueron algunos de los puntos más altos de una jornada que tuvo a Catriel como uno de los grandes protagonistas del evento.