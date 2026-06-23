Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

La ciudad de Choele Choel fue escenario durante el último fin de semana de la cuarta fecha del Campeonato MX del Sur de la República, una de las competencias más importantes del motocross patagónico, donde los representantes de Catriel volvieron a demostrar su talento y protagonismo en un exigente circuito que puso a prueba a todos los competidores.

La delegación local estuvo integrada por Leonardo Yañez (616), Fausto Rosales (222), Maximiliano Méndez (69), Leandro Bujaldón (223) y Genaro Barroso, quienes lograron importantes resultados frente a un numeroso parque de motos y en una pista que se fue deteriorando con el paso de las distintas categorías.

Uno de los hechos más destacados de la jornada tuvo como protagonista a Leonardo Yañez. El piloto catrielense había finalizado en el primer lugar de su categoría y figuraba como ganador oficial de la competencia. Sin embargo, tras conocerse que un competidor sufrió la falla de un sensor que afectó su clasificación, Yañez tomó la decisión de cederle el premio en un gesto de honestidad y deportividad que fue ampliamente valorado por el ambiente del motocross. Más allá de este noble acto, el representante de Catriel continúa liderando el campeonato en su categoría y se mantiene firme en la lucha por el título.

Por su parte, Fausto Rosales, a bordo de su KTM 65cc, debió afrontar una carrera complicada desde el inicio. Una mala largada lo relegó al último lugar entre las 15 motos participantes de la final. Lejos de resignarse, el joven piloto protagonizó una gran remontada en un circuito muy castigado por el paso de las categorías mayores, recuperando posiciones vuelta tras vuelta y demostrando una vez más su crecimiento deportivo y espíritu competitivo.

También tuvo una sólida presentación Maximiliano Méndez. El piloto de la máquina número 69 debió enfrentar un trazado completamente deteriorado por la intensa actividad del fin de semana. A pesar de las dificultades, supo administrar el ritmo de carrera y mantenerse competitivo para alcanzar un meritorio sexto puesto final, resultado que refleja su constante evolución dentro del certamen.

En tanto, Leandro Bujaldón volvió a ser protagonista de una destacada actuación. El piloto de la moto 223, que lleva como amuleto de la suerte al conocido “Papá Pitufo” en su gazebo, protagonizó una intensa competencia en la que incluso estuvo cerca de sufrir un despiste debido al mal estado del circuito. Sin embargo, logró controlar la situación y completar una gran carrera para quedarse con un valioso cuarto puesto. Tras la competencia, Bujaldón destacó especialmente el acompañamiento permanente de su esposa Luly, quien lo acompaña en cada desafío deportivo.

Genaro Barroso, un segundo puesto con sabor a triunfo

Otra de las historias destacadas del fin de semana fue la de Genaro Barroso, quien logró un importante segundo puesto en su categoría y continúa plenamente en la pelea por el campeonato.

La previa de la competencia estuvo cargada de incertidumbre para el joven piloto catrielense, ya que días antes de viajar sufrió la rotura de su motocicleta, situación que puso en duda su participación en la fecha. Sin embargo, gracias al apoyo de su amigo y sponsor Gustavo Carrera, quien consiguió una moto para alquilar, y a la colaboración de sus abuelos Sergio y Mariana, que ayudaron a afrontar parte de los costos, Genaro pudo estar presente en Choele Choel.

“Fue un fin de semana complicado, estuvimos cerca de no poder viajar. Nos vinimos contentos porque logramos el objetivo, conseguimos un segundo puesto y seguimos peleando el campeonato”, expresó el piloto, quien destacó el enorme esfuerzo que demanda la disciplina y el valor del acompañamiento recibido.

Barroso también agradeció el respaldo permanente de Pablo Ruiz, Gonzalo Cárdena, familiares y amigos que lo acompañan en cada competencia, además del apoyo de sus sponsors: Emysa, Cruceños Hidráulica, Zela Barber, Esbast Estética, Welding Servicio Argentina, Talabartería El Ruso, Mecánica Olaquibet, Todo Pallet, Municipalidad de Catriel, Pro Neumáticos, GM Estilo Urbano e Ila Fitness.

Finalmente, el joven piloto reconoció el trabajo de los circuitos AucaMX Catriel y La Chacra MX de 25 de Mayo, escenarios donde desarrolla gran parte de su preparación semanal.

Con resultados positivos, muestras de compañerismo y una fuerte presencia en distintas categorías, el motocross catrielense continúa consolidándose como uno de los grandes protagonistas del Campeonato MX del Sur de la República, dejando en cada fecha una muestra del talento y la pasión que existe en la región.