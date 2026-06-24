Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

La tragedia vial ocurrida en el cruce de las rutas nacionales 35 y 14 enluta a una numerosa familia y conmueve a toda la comunidad de 25 de Mayo. Este miércoles, las cuatro hermanas fueron despedidas por una multitud

Las cinco mujeres que viajaban en el automóvil eran hermanas y habían emprendido el viaje con el objetivo de acompañar y cuidar a otra integrante de la familia que se encuentra hospitalizada en Santa Rosa.

Entre las víctimas se encontraba Cristina Sosa, una jubilada del hospital veinticinqueño, donde trabajó durante años en diferentes áreas. También viajaba Raquel Sosa, quien actualmente se desempeñaba en el mismo centro de salud.

Otra de las hermanas era Olga Sosa, portera de la Escuela N° 248 Crezca Grande, una trabajadora muy conocida y apreciada por la comunidad educativa. En tanto, Estela Sosa era ama de casa.

La familia está integrada por ocho hermanos y cinco de ellas habían decidido trasladarse para asistir a la hermana internada.

La tragedia provocó una profunda conmoción en la localidad.

La comunidad 25 de Mayo, de donde eran oriundas, se encuentra completamente paralizada por la noticia. Los restos de las cuatro hermanas serán velados en el Centro Cultural 25 de esta localidad, en una jornada de profundo duelo local.

Con estas víctimas fatales, ya suman 24 las muertes por siniestros viales en rutas y calles de La Pampa.