Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

Según datos oficiales, las primeras mediciones no detectaron dióxido de azufre (SO₂) ni sulfuro de hidrógeno (H₂S) y no hay evidencia científica que sustente un escenario eruptivo potencial

El Gobierno de Neuquén confirmó la detección de una señal térmica inusual en inmediaciones del volcán Auca Mahuida, una formación de origen volcánico ubicada a más de 40 kilómetros de Rincón de los Sauces.

La anomalía, identificada el domingo 21 de junio, no representa riesgo para la población ni para los yacimientos productivos cercanos, pero motivó un despliegue de estudios y medidas preventivas que reafirman la sensibilidad ambiental y geológica de la zona.

Según fuentes provinciales, se observó “actividad de escasas proporciones”, con una irradiación de calor de dos metros de ancho por cuatro de largo en un único punto. El fenómeno permanece estable y no mostró variaciones desde su descubrimiento.

La noticia puso en alerta a las autoridades, que dispusieron una serie de acciones inmediatas para garantizar la seguridad y avanzar en el conocimiento del fenómeno.

Entre ellas, la telemetría constante sobre el punto de origen, el establecimiento de un perímetro de seguridad de 2 kilómetros con control de acceso, consultas técnicas a especialistas y el inicio de un monitoreo sísmico a cargo del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR).

SEGEMAR emitió un comunicado recientemente e informó que la emisión de gases a alta temperatura no muestra evidencia científica que sustente una reactivación.

Según el organismo, los estudios geológicos disponibles y la información relevada en terreno por la Secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos del Gobierno del Neuquén descartaron “el desarrollo de cualquier escenario eruptivo potencial” asociado al fenómeno.

El SEGEMAR detalló que el Auca Mahuida es un volcán en escudo de 2.253 metros sobre el nivel del mar y, por sus antecedentes geológicos, se considera un volcán extinto. La última actividad registrada se remonta a hace 800.000 años, durante el Pleistoceno.

El comunicado agregó que las primeras mediciones de gases no detectaron dióxido de azufre (SO₂) ni sulfuro de hidrógeno (H₂S), componentes característicos que indicarían actividad volcánica superficial. El organismo aseguró que continuará el trabajo coordinado con la secretaría provincial y con la Agencia Federal de Emergencias (AFE).

Antecedentes y valor ecológico de Auca Mahuida

La anomalía térmica identificada en el Auca Mahuida fue definida por la provincia como “una señal que debe estudiarse con precisión”. Si bien no se detectaron variaciones ni señales de erupción o emergencia volcánica, el Gobierno optó por un protocolo preventivo.

“Por las características observadas hasta el momento, no hay riesgo para la población ni para yacimientos cercanos”, remarcaron funcionarios. También aclararon que en la zona no se registra actividad hidrocarburífera no convencional.

El monitoreo implementado incluye la vigilancia de temperatura, análisis de gases, observación del terreno y consulta a expertos en geología y vulcanología. El SEGEMAR, a través de sus áreas técnicas, supervisará la actividad sísmica del sector para descartar cualquier evolución inesperada. Este enfoque se justifica porque, en regiones volcánicas antiguas, pueden aparecer manifestaciones térmicas, procesos de combustión subterránea, emanaciones o fenómenos asociados a condiciones geológicas particulares.

El volcán Auca Mahuida forma parte del sistema de volcanismo de retroarco de la Payenia, una extensa provincia volcánica que abarca el sur de Mendoza y el norte de Neuquén. Estudios académicos lo describen como un centro eruptivo del Plioceno-Pleistoceno, relevante para la evolución geológica de la Cuenca Neuquina. Aunque no se cuenta con registros de actividad eruptiva histórica reciente, su estructura conserva rasgos volcánicos que justifican la vigilancia técnica ante cualquier señal anómala

La importancia ambiental del área se sostiene en su designación como Área Natural Protegida, con 77.020 hectáreas que abarcan ambientes del Monte y la Estepa Patagónica. Allí confluyen sectores basálticos, bardas, cañadones, aguadas y una biodiversidad notable, con presencia de guanacos, reptiles endémicos y especies adaptadas a uno de los ambientes más áridos de la provincia. El área también alberga valores paleontológicos, arqueológicos y culturales, lo que refuerza la necesidad de un plan de conservación y manejo riguroso.

En abril, la provincia inició una nueva etapa de actualización del plan de manejo de Auca Mahuida, un instrumento pendiente desde la creación de la reserva. El objetivo es ordenar la conservación, el uso público, la ganadería y regular las presiones vinculadas al desarrollo energético regional. La situación actual vuelve a poner el foco sobre la sensibilidad del área, donde la confluencia de intereses ambientales, productivos, científicos y energéticos exige respuestas prudentes y técnicamente fundadas.

Resguardo, monitoreo y cooperación técnica frente a un hallazgo inusual

La decisión de no difundir la ubicación exacta del punto caliente responde a la necesidad de evitar el ingreso de particulares y facilitar el trabajo de los equipos técnicos. Las autoridades remarcan que, por ahora, la anomalía térmica se mantiene estable y no se detectaron variaciones desde su identificación. El perímetro de seguridad de 2 kilómetros se sostiene en coordinación estrecha entre organismos provinciales y municipales.

El Gobierno también anunció que convocará a especialistas para determinar antecedentes y posibles causas del fenómeno. La consulta se orienta a evaluar si se trata de una manifestación superficial asociada a la actividad volcánica antigua, a un proceso de combustión subterránea, a la acumulación de gases o a un fenómeno geotérmico puntual. Los resultados de los estudios determinarán si las medidas preventivas deben mantenerse, ampliarse o levantarse.

El seguimiento del SEGEMAR será clave para precisar el origen de la anomalía y evaluar la evolución del fenómeno. El monitoreo sísmico aportará datos sobre posibles movimientos internos, mientras que el análisis de temperatura y gases permitirá descartar riesgos inmediatos. La decisión de la Administración provincial de consultar antecedentes y mantener un monitoreo constante se alinea con los protocolos internacionales de gestión del riesgo geológico.

El episodio también reabre el debate sobre la necesidad de fortalecer la cooperación entre organismos técnicos y académicos en la región. El SEGEMAR y otras entidades como el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) cuentan con protocolos para la liberación de información sísmica relevante y la actualización de registros sobre movimientos de tierra y actividad volcánica, como exige la legislación vigente.

El caso Auca Mahuida se produce en un contexto donde la vigilancia volcánica adquiere renovada importancia en la Argentina y la región andina.

El reciente cambio de alerta técnica a color amarillo en el Complejo Volcánico Nevados de Chillán —cercano a la frontera con Neuquén— por parte del SEGEMAR y del Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile, tras episodios eruptivos menores, refleja la necesidad de reforzar el monitoreo y la comunicación a las comunidades. Aunque en el caso neuquino la señal térmica es localizada y no hay evidencia de riesgo eruptivo, el enfoque preventivo es prioritario.

El monitoreo de la actividad volcánica y sísmica, la consulta a especialistas y la protección del área natural se integran así en un protocolo ejemplar de gestión del riesgo y resguardo ambiental. La señal detectada en el Auca Mahuida pone de relieve cuán importante resulta anticipar, estudiar y comunicar con rigor cada anomalía, para proteger tanto a las poblaciones cercanas como a un ecosistema de alto valor estratégico para la provincia y el país.