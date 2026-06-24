Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

El Autódromo Parque Centenario fue escenario de una nueva fecha del ProKart, certamen que reunió a más de 150 pilotos de distintos puntos de la región. Allí, el joven catrielense Martín Debasa volvió a ser protagonista dentro de la competitiva categoría Junior 150, completando un fin de semana de menor a mayor y dejando en claro su crecimiento deportivo.

La actividad comenzó con una clasificación muy ajustada que lo ubicó en el décimo puesto. Sin embargo, rápidamente logró avanzar posiciones y cerró una destacada serie en la cuarta colocación, mostrando un gran potencial para el resto de la jornada.

En la prefinal, Debasa continuó con su evolución y llegó a ubicarse tercero, peleando de igual a igual por los puestos de vanguardia. No obstante, una inesperada falla eléctrica comenzó a afectar el rendimiento de su karting a mitad de carrera, obligándolo a perder terreno cuando atravesaba uno de sus mejores momentos del fin de semana.

La final presentó un desafío aún mayor. Como consecuencia de los inconvenientes mecánicos, el piloto de Catriel debió largar desde la séptima posición. Lejos de resignarse, protagonizó una gran remontada en un circuito complejo para los sobrepasos, avanzando nuevamente hacia los puestos de privilegio.

Cuando parecía encaminado a pelear por el podio, el problema eléctrico volvió a aparecer en los giros finales. A pesar de ello, Martín logró sostener el ritmo y completar la competencia en la sexta ubicación, resultado que le permitió sumar unidades importantes pensando en la lucha por el campeonato.

Más allá del resultado final, el balance fue positivo para el representante catrielense, que volvió a demostrar competitividad, capacidad de recuperación y un gran nivel conductivo frente a las adversidades mecánicas.

Al término de la jornada, Debasa expresó su agradecimiento a todos los sponsors que acompañan su proyecto deportivo y realizó un reconocimiento especial a su familia, por el apoyo permanente que le brindan en cada carrera y durante toda la temporada.