Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

Con una importante convocatoria de empresas, parques industriales, especialistas, cámaras empresariales, emprendedores y referentes del sector público y privado, comenzó este miércoles en Cipolletti el Nodo APIA Río Negro 2026, un espacio de encuentro y articulación orientado a fortalecer el desarrollo industrial, la inversión y la generación de empleo en la provincia.

a apertura fue encabezada por el Gobernador Alberto Weretilneck, quien presentó ante referentes públicos y privados el modelo rionegrino para ordenar el crecimiento industrial y atraer nuevas inversiones. El esquema combina planificación provincial, desarrollo municipal, participación privada y herramientas de promoción económica, buscando que la nueva etapa productiva se traduzca en más empresas, empleo y oportunidades.

De la apertura también participaron el Intendente Rodrigo Buteler; la Secretaria de Estado de Energía y Ambiente, Andrea Confini; la Secretaria de Áreas Industriales y Zona Franca, María Soledad Ponce; y el presidente de la Asociación de Parques Industriales Argentinos (APIA), Rodolfo Games.

Durante la jornada se abordan temáticas vinculadas al financiamiento productivo, la infraestructura industrial, la eficiencia energética, la sustentabilidad, la logística, el desarrollo de proveedores y las herramientas de promoción económica disponibles para acompañar el crecimiento de las empresas y parques industriales.

En su exposición, Weretilneck remarcó que las provincias compiten por atraer inversiones y que Río Negro trabaja para generar mejores condiciones para el sector privado: “Es algo lógico. La competencia es clave y las provincias que no adecuen su legislación y su funcionamiento, se van a retrasar”, sostuvo.

Planteó que “no se puede pensar el desarrollo industrial y económico de la provincia de una manera lineal, porque uno fracasaría en esto”, y explicó que el objetivo es sostener “una política general adaptada a las realidades locales”.

En ese sentido, destacó que Río Negro cuenta con “una mirada, una visión y una política de áreas industriales” estructurada en tres niveles: el rol de la Provincia para generar condiciones generales, el trabajo de los municipios en la planificación urbana y el ordenamiento del suelo, y la participación del sector privado para invertir y desarrollar nuevos espacios productivos.

Weretilneck también repasó las principales decisiones que sostienen este modelo, como la nueva ley de áreas industriales, el reempadronamiento de áreas y parques industriales municipales y la posibilidad de acompañar y estimular el desarrollo de parques industriales privados.

A este esquema se suman herramientas como la Ley de Promoción Económica, con beneficios en impuestos a los Ingresos Brutos, Automotor, Sellos e Inmobiliario; los incentivos para desarrolladores privados; la unificación de trámites a través de la Agencia de Desarrollo Económico (ADERN) como ventanilla única y el respaldo del Fondo de Garantías (FOGARIO).

El Intendente Buteler dio la bienvenida como anfitrión del encuentro y puso en valor el impacto de las políticas provinciales para generar mejores condiciones para la radicación de empresas. “Si nosotros no tuviésemos ese empujón, tampoco seríamos competitivos a la hora de poder generar la zonificación necesaria para que las empresas se radiquen”, sostuvo.

Buteler detalló que Cipolletti cuenta con un Parque Industrial histórico de 120 hectáreas, con más de 100 empresas trabajando y unas 20 hectáreas en pleno desarrollo. Además, remarcó que hay 5 parques industriales privados que están “con las máquinas trabajando”.

Planificación, inversión y empleo

La Secretaria de Estado de Energía y Ambiente, Andrea Confini, destacó el potencial de crecimiento que atraviesa la provincia y el rol estratégico que tendrán los parques industriales en esta nueva etapa de desarrollo.

“Río Negro tiene hoy en desarrollo proyectos energéticos que van a generar requerimientos del sector privado no solo en el Alto Valle, sino también en las distintas regiones: la Costa Atlántica con el desarrollo portuario, la Zona Andina con el desarrollo turístico, la Región Sur con la minería y el Valle Medio con la ganadería y la agricultura”, señaló.

Por su parte, la Secretaria de Áreas Industriales y Zona Franca, María Soledad Ponce, remarcó la importancia del trabajo que se viene realizando junto a los equipos técnicos de los municipios para fortalecer la planificación y gestión de los parques industriales.

“Esta es la culminación de un ciclo de capacitaciones que venimos teniendo con los equipos técnicos de las distintas localidades. En este caso vamos a trabajar esquemas de financiamiento, sustentabilidad y logística, tres temas clave para el desarrollo”, expresó.

El presidente de APIA, Rodolfo Games, valoró el desarrollo alcanzado por Río Negro y destacó que la provincia “es la tercera en cantidad de parques industriales” y una de las primeras en calidad, resultado del acompañamiento del Gobierno Provincial y de los municipios.

El encuentro se desarrolla en el Centro de Exposiciones y Artes “Roberto Abel”, bajo el lema “Industria, sostenibilidad y desarrollo conectados al futuro”, y forma parte del programa federal NODOS APIA 2026, impulsado por la Asociación de Parques Industriales Argentinos.