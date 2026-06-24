Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

La Municipalidad de Catriel invita a participar de esta jornada de capacitación y sensibilización orientada a la detección temprana, la prevención y el abordaje comunitario del suicidio.
Jueves 25 de junio
Destinada a estudiantes de nivel secundario.
Turno mañana: 9:30 a 12:00 hs
Turno tarde: 14:30 a 16:30 hs
Viernes 26 de junio
Destinada a instituciones y a toda la comunidad.
De 9:00 a 12:00 hs
Centro Cultural Sánchez Carrillo
Una propuesta para incorporar herramientas, fortalecer redes de acompañamiento y promover una comunidad más comprometida con el cuidado de la vida.
Prevenir también es escuchar, acompañar y estar presentes.