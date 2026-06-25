Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

La ciudad de Catriel volverá a convertirse en el epicentro del tenis de mesa patagónico con la realización del II Torneo Regional de Tenis de Mesa de Río Negro, que se disputará los días 4 y 5 de julio en el SUM de la ESRN N.º 78, un certamen de alcance nacional que reunirá a destacados exponentes de distintas provincias y otorgará puntos para el ranking de la Federación Argentina de Tenis de Mesa.

La competencia tendrá lugar en el establecimiento ubicado sobre Las Américas 25 y representará una instancia clave para los deportistas que buscan sumar unidades de cara al 71.º Campeonato Argentino, ya que el torneo será puntuable para el ranking oficial de la Federación Argentina de Tenis de Mesa (FATM), permitiendo además clasificar a futuros selectivos nacionales.

Se espera la participación de jugadores provenientes de Catriel, San Carlos de Bariloche, Dina Huapi, Cipolletti, Río Colorado y Viedma, además de delegaciones de 25 de Mayo (La Pampa), Neuquén Capital, San Rafael (Mendoza), Buenos Aires y otras ciudades del país, consolidando una convocatoria de primer nivel.

Uno de los principales atractivos será la presencia de dos referentes del tenis de mesa argentino: Manuela Pereyra, integrante de la Selección Argentina y seis veces campeona nacional, e Ignacio Serra, bicampeón de los Juegos de Integración Patagónicos 2025-2026. Ambos encabezarán un cuadro competitivo que también contará con destacados representantes regionales y locales.

Desde la organización destacaron que este tipo de competencias permiten que los deportistas patagónicos accedan a un torneo de nivel nacional sin afrontar largos viajes, favoreciendo el crecimiento de la disciplina y brindando a los jóvenes talentos la posibilidad de medirse con algunos de los mejores jugadores del país.

El certamen cuenta con el aval de la Federación Argentina de Tenis de Mesa (FATM) y el acompañamiento de la Dirección de Deportes de Río Negro y la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Catriel, reafirmando la importancia institucional del evento.

La actividad llega luego del exitoso primer torneo regional realizado en la ciudad, que dejó importantes resultados para los representantes locales y consolidó a Catriel como una sede cada vez más relevante dentro del calendario nacional.

Las categorías en competencia, tanto en la rama masculina como femenina, serán Sub 11, Sub 13, Sub 15, Sub 19, Sub 23, Todo Competidor, Maxi 40, Maxi 50 y Maxi 60, garantizando una amplia participación de jugadores de diferentes edades y niveles.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el jueves 2 de julio a las 13:00, mientras que la organización informó que no se recibirán inscripciones durante los días del torneo.

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