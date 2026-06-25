Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

La provincia de Río Negro anunció una inversión de $1.970 millones destinada a garantizar traslados seguros y equitativos para estudiantes de escuelas especiales y laborales. El acto oficial incluyó la entrega de llaves de los nuevos vehículos a representantes de los 14 Consejos Escolares, marcando un paso clave en la integración educativa provincial.

El gobernador Alberto Weretilneck destacó el valor humano del transporte adaptado y la importancia de acompañar a los estudiantes con afecto y respeto. Subrayó que la educación en Río Negro se extiende desde grandes ciudades hasta pequeños parajes, con el compromiso de brindar la misma calidad y logística en cada rincón de la provincia.

La ministra de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos, explicó que los recursos provienen del Bono VMOS y que la prioridad fue dotar a cada escuela especial de un vehículo propio. Actualmente, la provincia cuenta con 22 escuelas especiales y 9 laborales, que ahora podrán fortalecer sus proyectos pedagógicos y acompañar mejor a las familias.

Weretilneck también dimensionó el desafío diario de sostener el sistema educativo estatal: construir escuelas, mantener edificios abiertos, garantizar alimentación y transporte escolar. La inversión en movilidad adaptada se suma a esa estructura, reforzando la integración y el acceso equitativo a la educación en todo el territorio rionegrino.

El acto contó con la presencia de ministros de distintas áreas. Con esta medida, Río Negro reafirma su compromiso con la inclusión y la igualdad de oportunidades, asegurando que cada estudiante, sin importar dónde viva, pueda acceder a la educación en condiciones dignas y seguras.