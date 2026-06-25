Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

La Intendente llevó adelante una intensa agenda institucional en la ciudad de Buenos Aires con el objetivo de generar nuevas oportunidades para el crecimiento de Catriel.

La jornada comenzó con un encuentro junto al coordinador general de la RAMCC, Ricardo Ramírez, quien dio la bienvenida a la delegación y acompañó el inicio de las actividades, reafirmando el trabajo conjunto en materia de desarrollo sostenible.

Durante el día, la comitiva Catrielense integrada además por el presidente del Concejo Deliberante Nelson Díaz y el secretario de Planificación y Desarrollo Milton Molina, mantuvo reuniones estratégicas con organismos internacionales, cámaras empresariales y empresas líderes para avanzar en proyectos vinculados a la salud pública, el desarrollo productivo, el ambiente y la cooperación internacional.

Reunión con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para gestionar capacitaciones y asistencia técnica que fortalezcan el sistema de salud local.

Presentación del potencial productivo de Catriel ante la Cámara de Comercio de Turquía recibida por Özgür Yücel Demir, presidente de la cámara, abriendo nuevas posibilidades de intercambio comercial e inversiones.

Hubo un almuerzo de trabajo con la empresa OMBU, donde se conocieron tecnologías para optimizar la gestión de residuos, el reciclado y el cuidado ambiental.

Finalizando el encuentro se logró una reunión con el embajador de la Unión Europea, para dialogar sobre programas de cooperación, financiamiento y proyectos orientados al desarrollo sostenible de nuestra ciudad.

“Seguimos construyendo vínculos, gestionando oportunidades y trabajando para que Catriel continúe creciendo con más inversión, innovación y desarrollo para el polo productivo ambiental”, dijo la Jefa Comunal que califico la jornada como “muy productiva”.