Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

Telén recibió con pesar el fallecimiento de su pobladora más longeva, Laurentina Ainó. El deceso se conoció hoy a la mañana, a los 108 años de edad -aunque ella decía que tenía varios más-. Una mujer que fue testigo de la historia regional desde 1917, año de su nacimiento. Hija de un “matrero” popular, Félix “el Indio” Ainó, y ahijada del célebre bandido rural Juan Bautista Bairoletto.

La noticia fue visibilizada por el medio victoriquense Con el Alma Noticias. “Las redes sociales hoy se inundan de mensajes para despedir a quien fuera la mujer más longeva del oeste pampeano: doña Laurentina Ainó”, expresaron.

Dedicaron una sentida despedida a la vecina: “Doña Laura, como la conocían en la localidad de Telén fue una mujer muy querida y respetada ya que era sociable, amable y solidaria. Llevaba en su mirada la sabiduría de los sus 108 años (aunque ella juraba que tenía unos cuantos más) y se la transmitía a quien quisiera escucharla, entrevistada por medios provinciales y nacionales siempre recalcó que hay que amar la vida por sobre todas las cosas, que los problemas van y vienen”.

También afirmaba que “a la salud hay que darle solo lo justo y lo necesario de echo tomaba muy poca medicación y rara vez iba al médico, en 2020 no fue ajena al COVID y se contagió pero salió adelante con la misma fuerza y fe que enfrento la vida desde siempre. Una mujer muy creyente, madre de 16 hijos y un montón de nietos. Hoy su vida se apagó para siempre pero nos dejó el ejemplo claro de cómo amar la vida. Siempre mirando hacia adelante”.

La historia de Laurentina.

La pobladora más longeva de Telén nació un 14 de Julio de 1917 a orillas del río Salado, aunque ella siempre decía que tenía varios más porque su familia vivií a la costa del Salado en el campo y los “anotaba en el Registro cuando podían”, tuvo 16 hijos, tres están fallecidos, y los restantes residen en Santa Rosa. Laurentina alguna vez dijo que sabe que ocho de sus hijos viven en Telén porque la visitan diariamente, pero había perdido la cuenta de sus nietos.

En su adolescencia trabajó de sirvienta y cuando contrajo matrimonio ayudaba a su esposo en las tareas rurales. «Hice el trabajo de un hombre y ando muy bien de salud a esta altura de mi vida», se alegró.

Siempre se dedicó a la crianza de chivas. Acostumbrada a levantarse a las 7 de la mañana, realizar las tareas del hogar hasta corta leña con el hacha. «Por suerte hago de todo y la única medicación que tomó es la pastilla para la presión de por vida, nada más», confió años atrás.

Ainó y Bairoletto.

Su padre fue Félix «El Indio» Ainó, también conocido como «Marcos Chico», uno de los últimos gauchos matrero del oeste pampeano y amigo del reconocido bandido rural Juan Bautista Bairoletto.

La mujer centenaria asegura que es ahijada de Bairoletto. Ambos bandoleros tuvieron sus andanzas en tiempos en que La Pampa era territorio nacional. «Mi papá y mi padrino se conocieron cuando andaban huyendo de la policía. Yo los sabía cuidar en el rancho cuando dormían la siesta para que no fueran a molestarlos. No eran hombres malos, sino trabajadores, pero la policía les tenía bronca y varias veces los estaqueaban en la comisaría como un animal y los tenían al rayo del sol. Lograron escaparse y no los pudieron agarrar más», recordó.

Bairoletto murió en 1941 y Ainó recién en 1948. La fama de este último inspiró al poeta Juan Carlos Bustriazo Ortiz, quien escribió la poesía «Félix Ainó» y también el bandido está presente en las milongas de Julio Domínguez El Bardino.