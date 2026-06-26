Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

La obra que permitirá que Argentina exporte GNL al mundo desde la costa rionegrina en 2027 ya supera el 60% de avance, genera más de 400 empleos y un fuerte movimiento en empresas, comercios, proveedores y servicios locales. El Gobernador Alberto Weretilneck recorrió en Fuerte Argentino los trabajos que desarrolla Southern Energy junto a Marcos Bulgheroni, Group CEO de Pan American Energy.

La recorrida permitió mostrar el avance de uno de los proyectos energéticos más importantes de la historia argentina, impulsado por Southern Energy, la compañía integrada por PAE, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG.

El proyecto permitirá que el gas de Vaca Muerta llegue desde Neuquén hasta la costa de Río Negro para ser licuado y exportado por primera vez al mercado internacional. Se trata de un paso histórico para el país y para la Norpatagonia, que comienza a consolidarse como protagonista del nuevo mapa energético argentino.

“Quiero agradecer especialmente a Marcos por su visión, su decisión y el coraje de haber confiado en Río Negro para impulsar y liderar uno de los proyectos energéticos más importantes de la historia argentina”, destacó Weretilneck, en sus redes sociales.

Además del impacto estratégico para el país, las obras en Fuerte Argentino ya generan movimiento económico para empresas, comercios, proveedores y servicios locales. El desarrollo energético empieza a traducirse en actividad regional, nuevas oportunidades laborales y fortalecimiento de la economía rionegrina.

“Esto es mucho más que una obra energética. Es la Argentina, Río Negro, Neuquén y Southern Energy trabajando juntos para cambiar para siempre la historia productiva del país”, sostuvo el Gobernador.

Weretilneck remarcó que esta nueva etapa debe tener a los rionegrinos como protagonistas, con empleo local, empresas provinciales, infraestructura y oportunidades concretas para las comunidades.

“La Norpatagonia está escribiendo una nueva historia: deja de ser solamente proveedora de recursos para convertirse en protagonista del desarrollo energético argentino. Y ese desarrollo tiene que ser con los rionegrinos adentro: con trabajo local, empresas de la provincia, infraestructura y oportunidades para nuestra gente”, afirmó.

Con este avance, Río Negro consolida su lugar estratégico en la nueva etapa energética del país. La llegada del GNL a las costas rionegrinas no solo representa una oportunidad histórica de exportación, sino también la posibilidad de transformar inversión en trabajo, recursos, infraestructura y futuro para la provincia.

Acompañaron la recorrida el intendente de San Antonio Oeste, Adrián Casadei; la secretaria de Estado de Energía y Ambiente, Andrea Confini; la secretaria de Trabajo, María Martha Aviléz; el secretario de Relaciones Institucionales de Energía, Mario Figueroa y el presidente del bloque de legisladores de JSRN, Facundo López, entre otras autoridades.