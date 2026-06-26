Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

Como cada día 26, la comunidad de Catriel volvió a reunirse para mantener vivo el reclamo por una Ruta Nacional 151 más segura y recordar a quienes perdieron la vida en el trágico siniestro vial que dio origen a esta fecha conmemorativa.

La jornada comenzó con un abrazo simbólico y una volanteada en la rotonda de acceso sur de la ciudad, donde vecinos, autoridades e instituciones acompañaron un nuevo pedido por las obras que la ruta necesita con urgencia para evitar que nuevas familias atraviesen el mismo dolor.

En un momento de profundo recogimiento, el padre Temer realizó una oración en memoria de las víctimas del trágico accidente ocurrido el 26 de Julio de 2025 y que se cobro la vida a Susana Mirta Rojas (62), Milagros Abigail Segura (20), Maikol Fabián Monzón (19) y Luz Aranza Ibarra (7).

La actividad contó con la presencia de Joa, familiar de las víctimas, quien compartió su dolor por la pérdida de su madre, su hermana y sus dos hijos, transformando ese inmenso sufrimiento en un mensaje que fortalece el compromiso colectivo de seguir reclamando una ruta segura para todos.

También participaron la intendente Daniela Salzotto, integrantes del Concejo Deliberante y concejales, representantes de instituciones y vecinos y vecinas de Catriel, quienes reafirmaron el pedido de una nueva traza para la Ruta Nacional 151, una obra largamente esperada por toda la región.

Cada abrazo, cada volante entregado y cada palabra compartida recuerdan que detrás de este reclamo hay vidas, familias y una comunidad que no baja los brazos.

Catriel mantiene viva la memoria de quienes ya no están y renueva el compromiso de seguir reclamando una Ruta Nacional 151 más segura, porque ninguna familia debería volver a sufrir una pérdida evitable.