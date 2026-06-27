Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

La Secretaría de Trabajo de Río Negro llevó adelante una nueva inspección sobre la obra del Oleoducto Duplicar Norte, uno de los proyectos energéticos más importantes que se ejecutan en la región. En ese marco, el titular del organismo, María Martha Aviléz, encabezó una recorrida junto al cuerpo de inspectores para verificar el cumplimiento de la legislación laboral y el porcentaje de contratación de mano de obra Rionegrina.

Durante su visita a Catriel, la funcionaria remarcó que la cartera laboral viene fiscalizando el avance de la obra desde sus inicios y recordó que el proyecto comenzó con programas de capacitación destinados a trabajadores locales para facilitar su incorporación al mercado laboral.

Control de la Ley 80/20

Aviléz explicó que la Secretaría de Trabajo es la autoridad de aplicación de la denominada Ley 80/20, normativa que establece que ocho de cada diez puestos estratégicos generados por los grandes proyectos energéticos deben ser ocupados por trabajadores Rionegrinos.

Las inspecciones, señaló, no sólo alcanzan al personal contratado directamente por las empresas constructoras, sino también a quienes prestan servicios indirectos vinculados a la ejecución de las obras, con el objetivo de garantizar que el desarrollo de la actividad genere empleo genuino para la provincia.

“los números que observamos en Catriel son una muy buena noticia. Que 274 trabajadores de la ciudad formen parte de una obra de esta magnitud demuestra que cuando el Estado controla y las empresas cumplen, el crecimiento económico se transforma en empleo para las familias Rionegrinas”, expresó

Continuidad laboral tras la quiebra de Madalena

Uno de los temas abordados fue la situación generada por la quiebra de la empresa Madalena. La funcionaria destacó el trabajo conjunto entre el Estado, el sector privado y las organizaciones sindicales para evitar la pérdida de puestos laborales.

En ese sentido, explicó que las gestiones permitieron avanzar en la incorporación de trabajadores a la empresa de servicios Geoservice, priorizando la preservación de las fuentes de empleo.

«El trabajo nos dignifica como personas y, frente a situaciones complejas como una quiebra empresarial, nuestro rol es sentar a todas las partes en una misma mesa para encontrar soluciones que permitan sostener el empleo», expresó.

Asimismo, sostuvo que las empresas deben actuar con responsabilidad social cuando atraviesan dificultades económicas, procurando minimizar el impacto sobre los trabajadores, quienes suelen ser los principales afectados en estos procesos.

Capacitación y nuevos proyectos

La secretaria también destacó que muchos trabajadores que comenzaron desempeñando tareas básicas durante la construcción de los ductos lograron capacitarse dentro de las propias obras, obteniendo certificaciones que hoy les permiten acceder a nuevos proyectos energéticos en distintos puntos de Río Negro.

En ese marco, valoró la firma de un convenio con la Fundación UOCRA para ampliar la formación de oficios y aseguró que la provincia continúa preparándose para la demanda laboral que generarán futuras inversiones vinculadas al petróleo, el gas y la minería.

Finalmente, Avilez afirmó que Río Negro mantiene un fuerte trabajo de fiscalización y capacitación para que el crecimiento de la actividad energética se traduzca en más empleo para los rionegrinos y en mayores oportunidades para las empresas proveedoras de bienes y servicios de la provincia.