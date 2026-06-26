Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

Este lunes 29 de Junio la Cámara de Comercio realizara su asamblea fuera de termino. Se pondrá a disposición de los asociados la memora y balance de varios periodos ( 2.017 al 2.025). Se tratara el aumento de la cuota social y la renovación total de la Comisión Directiva.

El plazo para la presentación de listas cerro este viernes y solo una lista fue presentada en termino. Se especulaba con una segunda lista pero se supo que no se reunió los avales y cantidad de socios para integrarla.

De esta manera la lista naranja será la única que se presentara este lunes y de no mediar inconvenientes asumirá la nueva conducción de esta importante institución para la ciudad.

LISTA NARANJA

​Presidente: Claudia Leguizamon (Quiosco 24 Siete)

​Vice-presidente: Fabián Rojas (Flynet)

​Secretaria: Norma Antoniuk (Kindom)

​Pro secretario: Tibor Levai (La posada)

​Tesorero: Yanina Eugenio (Aspen)

​Pro tesorero: Susana fuentes (G y G sport)

​Vocales Titulares:​Gisela Castañon (Ideas Gráficas) ​Marcela González (La Marce) ​Adriana Rodríguez (Sampirisi) ​Darío Zapata (Lavadero Fedar) ​Vocales Suplentes:​Mario Colado (Lubricentro V6) ​Andrea Rivas (Tienda Jazmín) ​Amalia Hernández (Óptica Nueva Visión) ​Gladys Torrado Cano (Maderera San Juan)

​Revisor de cuentas titular: Cecilia Savino (Ari.cec)

​Revisor de cuentas Titular: Alejandro Martin (Tromen)

Revisor de Cuentas Suplente: Mauricio Carreras (Contactos)

Revisor de Cuentas Suplente Giuliana Aliotti Bolognese (Pire)



EL LLAMADO A ASAMBLEA

La Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Catriel y Peñas Blancas convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria (Fuera de Término), a realizarse el día lunes 29 de junio de 2026 a las 21:00 horas, en su sede ubicada en Argentina 290 de la ciudad de Catriel.

Orden del Día:

Razones de la convocatoria fuera de término.

Designación de dos socios para refrendar el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario.

Consideración y aprobación de la Memoria y Estado de Recursos y Gastos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas de los ejercicios finalizados el 30 de junio de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025 inclusive.

Aumento de cuota social.

Renovación total de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.