Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

Hace algunas semanas la Sìndico Municipal Paola Bonomo habìa cuestionado la utilizaciòn de fomndos pùblicos durante la gestiòn de Carlos Johnston y su esposa Viviana Germanier en momentos de ejercer la Intendencia. Tambièn Bonomo se preguntò dònde estàn las obras del Plan Castello que llegaron en ese mismo perìodo. El Ex Intendente solicitò aclarar estos temas.

CATRIEL 27 de abril de 2026

«La Señora Docente y Síndico Municipal Paola Bonomo quiere tapar el sol con las manos, y hasta la fecha nadie ha podido. No entrare en polémicas y vamos a suponer, como dice la Señora Bonomo , tiene razón y algunas obras no hayan sido debidamente rendidas. Pero sí estaba la documentación de lo que se hizo porque la rindieron.

Esta no es razón para no gestionar Obras Delegadas en Provincia o financiadas por el Gobierno Provincial. Siempre se llega a acuerdos, pero con discursos de barricadas y en tono violento que esboza la Intendente Licenciada Daniela Salzotto, tanto en la localidad como en la provincia poco y nada va a conseguir.

Usted aduce también por que se toma el crédito del Plan Castello si teníamos “Plata” Le digo que se tomó dicho crédito porque convenía, porque la tasa de interés era subsidiada y sirvió junto a la partida no reintegrable, para hacer obras importantes para Catriel .

Todas las obras del Plan Castello y obras propias fueron aprobadas por el CONCEJO DELIBERANTE. NO COMO los concejales de Acción Vecinal, que aprobaron sin la 2/3 partes exigida por la Carta Orgánica , la desafectación de tierras .

Dieron por SANCIONADA UNA ORDENANZA, ya de por si de una gravedad institucional que nunca se había visto en las Instituciones de Catriel. Pero no basto esto la propia Intendente Licenciada Daniela Salzotto la promulga , que tiene varios asesores legales rentados por el erario municipal “PROMULGO LA ORDENANZA DE DESAFECTACION “ agregando una magnitud más grande a la vergüenza institucional».

«EN SINTESIS SON UNOS “CACHIVACHES”

«Volviendo al tema enumerare algunas obras que se hicieron con el dinero del Plan Castello y fondos propios A saber: 1.Pavimentación de 25 cuadras en el Barrio Carod equivalente a 20.000 metros cuadrados

Repavimentación Barrio YPF 35 cuadras 28.000 metros cuadrados Cordón cuneta y abovedado de calles del Barrio Marini y ciudad de Catriel 20.000 metros lineales.

Luego fueron pavimentadas 32.000 metros cuadrado de asfalto 4. Compra de dos utilitarios

Pavimentación y desagüe del acceso sur con un bulevar al medio, iluminación y canteros equivalente a 32 cuadras 36.000 metros cuadrados. En total se pavimentaron 116.000 metros cuadrados.

ESTO SI CAMBIO EL DESARROLLO DE CATRIEL Y LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS».

Sr Carlos Alberto Johnston DNI 13.876.849