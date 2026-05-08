Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

El Gobierno de Río Negro, a través del Departamento Provincial de Aguas (DPA) avanza con obras de mantenimiento y ampliación de la red de riego en Valle Verde, con trabajos que mejoran el funcionamiento del sistema y acompañan la producción regional.

Las tareas se concentran en la limpieza integral del canal terciario V, una intervención importante para optimizar la circulación del agua y fortalecer el abastecimiento a las áreas productivas. En paralelo, equipos técnicos realizan la nivelación del terreno para continuar con la ampliación de la red de riego.

Previamente, el DPA llevó adelante trabajos de mantenimiento en el canal terciario VI, donde se removieron sedimentos acumulados para garantizar el correcto funcionamiento del sistema que abastece a 600 hectáreas productivas, destinadas principalmente a pasturas y alfalfa.

Estas acciones forman parte del plan de mantenimiento y mejora de infraestructura hídrica que impulsa el Gobierno de Río Negro para sostener el desarrollo productivo y acompañar a los regantes.

En Valle Verde, además, el DPA mantiene intervenciones permanentes para enfrentar la bajante crítica del río Colorado, con maquinaria pesada, personal especializado y monitoreo constante del sistema para resguardar el suministro de agua.