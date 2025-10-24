nuevo reclamo y abrazo a la Ruta 151 » Catriel25Noticias.com

La intendente Daniela Salzotto encabezó el tercer abrazo simbólico sobre la Ruta Nacional 151, una acción de visibilización que se repite cada mes desde que el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza para mantener viva la memoria de las víctimas del trágico accidente ocurrido en julio en cercanías de “La Escondida” (Km 94).

Acompañada por vecinos, representantes de instituciones locales y miembros de la Cámara Empresarial y de Comercio, la jefa comunal volvió a exigir respuestas concretas al Gobierno Nacional por el deterioro de la traza vial que une Catriel con el resto de la región.

“Nunca antes hubo tanta falta de respuesta”

Durante su intervención, Salzotto señaló que el abandono de la Ruta 151 por parte de Vialidad Nacional y del Gobierno de Javier Milei es el más grave de los últimos años. “Hace muchos años que reclamamos, pero nunca antes hubo tanta falta de respuesta o tanto abandono. Si no hubiese sido por la acción judicial, el amparo presentado junto a los vecinos y las cámaras locales, nada de esto se estaría moviendo”, expresó. La mandataria recordó que, tras su viaje a Buenos Aires, se logró al menos que Vialidad Nacional iniciara tareas de mantenimiento de banquinas y cartelería, pero aclaró que esas acciones se concretaron solo gracias a la presión judicial y política de la comunidad. “Esto no fue por motivación propia del Gobierno Nacional. Hubo que viajar, insistir, generar acciones desde el Ejecutivo y el Concejo Deliberante. Estamos hablando de pequeños avances en un contexto de indiferencia, abandono y recorte presupuestario”, remarcó.

“Soy la voz de los Catrielenses, no voy a cesar con el reclamo”

La intendenta afirmó que continuará encabezando las movilizaciones mientras no lleguen soluciones de fondo para la reparación integral de la ruta. “Si yo me conformo, ¿qué queda para los Catrielenses? Soy la voz de esta comunidad y los represento a todos por igual. No voy a cesar con el reclamo”, enfatizó.

En el marco del abrazo simbólico, el municipio entregó folletería a los conductores que circulaban por el tramo urbano de la 151, mientras un grupo de vecinos y familiares de víctimas participaban con carteles y banderas.

“El peligro no solo está en la falta de obra, sino también en la conducta al volante”

La jefa comunal también se refirió al accidente reciente ocurrido entre un colectivo de la empresa Pehuenche y un vehículo particular, que por fortuna no dejó víctimas fatales.

“Este hecho demuestra que los siniestros viales no se deben solo al mal estado de la ruta. También hay que hablar de la conducta de algunos choferes de carga pesada y de la falta de controles de la policía caminera. Tenemos que incrementar los controles y trabajar de manera conjunta entre Nación y Provincia”, señaló.

“Basta de pasividad: invito a la comunidad a activarse”

Con tono enérgico, Salzotto llamó a la comunidad a dejar atrás la pasividad y sumarse activamente al reclamo: “Catriel está como está porque fueron años de esperar, de criticar y no actuar. Invito a todos los que hablan livianamente de Catriel a venir y ver cómo va a cambiar nuestra ciudad cuando termine este mandato. No tendremos un Dubái, pero vamos a tener una ciudad de pie y en crecimiento”, afirmó.

El acto culminó con la participación de varias personas sobre la ruta. Mientras tanto, las obras de mantenimiento continúan de manera parcial, luego del amparo presentado por Weretilneck y los intendentes Rionegrinos, aunque Vialidad Nacional apeló la medida judicial del juez Grecca.