Camión cargado con arena «se comió» la curva en Peñas Blancas y volcó » Catriel25Noticias.com

Un camión que viajaba a la localidad de Añelo con una carga de arena para fractura utilizada en perforaciones petroleras, volcó en la curva de 90° en el acceso a Peñas Bancas (Ruta 57). El conductor fue trasladado al hospital Catriel.

El hecho ocurrió cerca de las 21:00 horas cuando el transporte de la empresa “Moreiro” “Se comió” la curva y cuando intentó controlar el vehículo volcó. El conductor oriundo de Buenos Aires, de unos 48 años refirió que “fallaron los frenos”. El mismo chofer rompió el parabrisas para salir del rodado y sufrió traumatismos leves. Fue asistido por otros camioneros y personal de salud trasladándolo al hospital “Cecilia Grierson” de Catriel.

Concurrieron al accidente, Bomberos, Policía Caminera Puente Dique, personal de Salud y Protección Civil de Catriel.

Los vecinos de Peñas Blancas reclaman con mucha preocupación el paso de este tipo de camiones que se ha incrementado en los últimos meses. “Pasan a gran velocidad por el medio del pueblo sin ningún tipo de control. La ruta no está preparada para este tipo de camiones”, dicen