Río Negro avanza con nuevas obras de infraestructura » Catriel25Noticias.com

El Gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, recibió a la Intendenta de Catriel, Daniela Salzotto, con quien repasó el Plan Director de Cloacas y la nueva obra de Suelo Urbano, proyectos prioritarios que beneficiarán a más familias. “Catriel es parte de la agenda provincial, sepan que cuentan con nosotros”, afirmó Weretilneck.

Durante el encuentro, se analizaron los avances del Plan Director de Cloacas, una obra clave para mejorar la infraestructura sanitaria, y la posibilidad de impulsar un nuevo proyecto de Suelo Urbano, destinado a facilitar el acceso a lotes con servicios para más familias de la localidad.

“Recibí a la Intendenta de Catriel, Daniela Salzotto, para repasar distintas obras que necesitan los vecinos. Dialogamos sobre el Plan Director de Cloacas y una futura obra de Suelo Urbano para que más familias puedan acceder a un lote con servicios”, señaló Weretilneck.